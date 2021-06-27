Nusaybin'de foseptik çukuruna düşen ineği itfaiye ekipleri kurtardı

Alınan bilgilere göre, olay Nusaybin'e bağlı Tepeüstü köyünde meydana geldi.
Tepeüstü köyü'nde oturan Fahrettin Doğan'a ait inek, evin bahçesinde bulunan fosepetik çukuruna düşerek mahsur kaldı. İnek sahibi Doğan, foseptik çukuruna düşen ineğini bir süre kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.
Doğan ineğinin kurtarılması için Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Nusaybin itfaiye ekiplerine haber verdi. Haber, verilmesi üzerine bölgeye giden itfaiye ve Arama Kurtarma ekipleri fosepetik çukurun giriş bölümün betonu balyozla kırarak genişletildi. Ekipler, evin avlu duvarı üzerinden merdiven uzatarak inek titizlikle yara almadan kurtarıldı.
İneğinin yara almadan kurtulmasına çok sevinen Doğan'ın eşi itfaiye ekiplerine sürekli teşekkür ederek sevincini ifade etti.