Ölümden kıl payı kurtulan genç, takla atan aracın içinde sigara istedi!





'60 BİN LİRA ZARARA GİRDİM, SİGARA VERİN'



Yaralılar araçtan çıkarılırken, sürücünün ise alkollü olduğu öne sürüldü. Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıkan sürücünün, "Zaten 50-60 bin lira zarara girdim. Bir sigara verin gözünüzü seveyim" demesi dikkat çekti. Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulansla hastaneye götürüldü.