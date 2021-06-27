‘Ördeklerimizi de bulur musun?’

Ordu
'nun Aybastı
ilçesinde yaşayan Azra Nilay Güleç
(10) ile Zeynep Neva Güleç
'e (7), babaları 3 ay önce 2 yavru ördek aldı. Ördek yavrularını çok seven 2 kardeş, evin bahçesindeki kümeste beslemeye başladı. Ancak, geçen hafta, yüzmek için mahalledeki dereye giden yavru ördekler bir daha geri dönmedi. Ördeklerini bulamayınca çok üzülen 2 kardeş, fotoğraflı afişler hazırladı. Bu afişleri sokaklara, duvarlara ve direklere yapıştırarak ördeklerini aramaya başladı. Kardeşlerden Azra Nilay Güleç, "Ördeklerimizi çok sevmiştik. Aradan günler geçti ama geri dönmediler. Müge Anlı
bütün kayıpları buluyor. Bizim ördeklerimizi de bulur" dedi. Atatürk Ortaokulu
Müdürü olan baba Metin Savaş Güleç ise "Çocuklar çok üzgündü. İlanları her yere yapıştırıp, yoldan geçenlere vermişler. Bazı köylüler, 'Tilki yemiştir' deyince hepten yıkılmışlar. Durumu sosyal medyadan paylaşınca, bütün ilçe seferber oldu" dedi.