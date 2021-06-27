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Giriş Tarihi: 27.6.2021 09:41

ÖSYM Sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL? YKS TYT, AYT, YDT sınav görevli ücretleri

ÖSYM Sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL? YKS TYT, AYT, YDT sınav görevli ücretleri

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın ikinci oturumu olan AYT ve YDT bugün gerçekleşiyor. 27 Haziran Pazar günü üniversite sınavında görevli olan vatandaşlar konuyla ilgili ÖSYM Sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL, YKS TYT, AYT, YDT salon görevli ücretleri belli oldu mu sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM tarafından üniversite adayı öğrencilere uygulanacak Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2021 sınavında görev almaya hazırlanan gözetmenlerin alacağı ücret miktarları belli oldu. Peki ÖSYM Sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL? İşte 2021 YKS TYT, AYT, YDT sınav görevli ücretleri

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda görevli olan vatandaşlar ÖSYM Sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL sorusuna yanıt arıyor. YKS sınavı Temek Yeterlilik Testi yani TYT ile başlarken bugün AYT ve YDT ile de tamamlanacak. ÖSYM sınavlarında görev alan öğretmenlere verilecek ücret belirleniyor ve ödemeler sınav sonrası ödeniyor. Türkiye'nin 81 ilinde her sınav salonunda görevli bulunacakken alacakları ücret miktarı merak konusu oldu. Peki ÖSYM Sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL? 2021 YKS TYT, AYT, YDT sınav görevli ücretleri

2021 ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

ÖSYM sınav ücretleri belli oldu. YKS, ALES, DGS ve diğer tüm ÖSYM sınavlarında 2021 yılında görevli ücret tutarları belirlendi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2021 yılı bina sorumlusu, yardımcısı, yönetici ve yönetici yardımcısı, salon başkanı gözetmen ve yedek gözetmenlere verilecek sınav ücretleri şöyle;

Bina sınav sorumlusu sınav görevli ücreti: 396 TL

Bina sınav sorumlusu yardımcısı sınav görevli ücreti: 264 TL

Bina yöneticisi sınav görevli ücreti: 264 TL

Bina yöneticisi yardımcısı sınav görevli ücreti: 237 TL

Salon Başkanı sınav görevli ücreti: 237 TL

Gözetmen sınav görevli ücreti: 198 TL

Yedek gözetmen sınav görevli ücreti: 158 TL

Yardımcı gözetmen sınav görevli ücreti: 264 TL

ÖSYM SINAV GÖREVİ NASIL İSTENİR?

ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavlara katılarak bütçelerine ek gelir sağlamak isteyen öğretmenler ve kamu personelleri ÖSYM sınav görevi nasıl istenir sorusuna yanıt arıyor? Öğretmenler veya kamu görevlileri sınavlarda görevli olarak yer alaması için https://gis.osym.gov.tr adresinde bulunan "E-Devlet ile Kayıt Ol" butonu vasıtasıyla Görevli İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir.

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Lüksün Ötesi Şimdi Nişantaşı’nda
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ÖSYM Sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL? YKS TYT, AYT, YDT sınav görevli ücretleri
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