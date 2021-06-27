ÖSYM Sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL? YKS TYT, AYT, YDT sınav görevli ücretleri

2021 ÖSYM SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

ÖSYM sınav ücretleri belli oldu. YKS, ALES, DGS ve diğer tüm ÖSYM sınavlarında 2021 yılında görevli ücret tutarları belirlendi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2021 yılı bina sorumlusu, yardımcısı, yönetici ve yönetici yardımcısı, salon başkanı gözetmen ve yedek gözetmenlere verilecek sınav ücretleri şöyle;

Bina sınav sorumlusu sınav görevli ücreti: 396 TL

Bina sınav sorumlusu yardımcısı sınav görevli ücreti: 264 TL

Bina yöneticisi sınav görevli ücreti: 264 TL

Bina yöneticisi yardımcısı sınav görevli ücreti: 237 TL

Salon Başkanı sınav görevli ücreti: 237 TL

Gözetmen sınav görevli ücreti: 198 TL

Yedek gözetmen sınav görevli ücreti: 158 TL

Yardımcı gözetmen sınav görevli ücreti: 264 TL

ÖSYM SINAV GÖREVİ NASIL İSTENİR?

ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavlara katılarak bütçelerine ek gelir sağlamak isteyen öğretmenler ve kamu personelleri ÖSYM sınav görevi nasıl istenir sorusuna yanıt arıyor? Öğretmenler veya kamu görevlileri sınavlarda görevli olarak yer alaması için https://gis.osym.gov.tr adresinde bulunan "E-Devlet ile Kayıt Ol" butonu vasıtasıyla Görevli İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir.