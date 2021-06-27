ÖSYM Sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL? YKS TYT, AYT, YDT sınav görevli ücretleri

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda görevli olan vatandaşlar ÖSYM Sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL sorusuna yanıt arıyor. YKS sınavı Temek Yeterlilik Testi yani TYT ile başlarken bugün AYT ve YDT ile de tamamlanacak. ÖSYM sınavlarında görev alan öğretmenlere verilecek ücret belirleniyor ve ödemeler sınav sonrası ödeniyor. Türkiye'nin 81 ilinde her sınav salonunda görevli bulunacakken alacakları ücret miktarı merak konusu oldu. Peki ÖSYM Sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL? 2021 YKS TYT, AYT, YDT sınav görevli ücretleri
ÖSYM sınav ücretleri belli oldu. YKS, ALES, DGS ve diğer tüm ÖSYM sınavlarında 2021 yılında görevli ücret tutarları belirlendi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2021 yılı bina sorumlusu, yardımcısı, yönetici ve yönetici yardımcısı, salon başkanı gözetmen ve yedek gözetmenlere verilecek sınav ücretleri şöyle;
Bina sınav sorumlusu sınav görevli ücreti: 396 TL
Bina sınav sorumlusu yardımcısı sınav görevli ücreti: 264 TL
Bina yöneticisi sınav görevli ücreti: 264 TL
Bina yöneticisi yardımcısı sınav görevli ücreti: 237 TL
Salon Başkanı sınav görevli ücreti: 237 TL
Gözetmen sınav görevli ücreti: 198 TL
Yedek gözetmen sınav görevli ücreti: 158 TL
Yardımcı gözetmen sınav görevli ücreti: 264 TL
ÖSYM'nin yapmış olduğu sınavlara katılarak bütçelerine ek gelir sağlamak isteyen öğretmenler ve kamu personelleri ÖSYM sınav görevi nasıl istenir sorusuna yanıt arıyor? Öğretmenler veya kamu görevlileri sınavlarda görevli olarak yer alaması için https://gis.osym.gov.tr adresinde bulunan "E-Devlet ile Kayıt Ol" butonu vasıtasıyla Görevli İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir.
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