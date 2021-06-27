Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti kullanıma hazır!
Giriş Tarihi: 27.6.2021 13:46

PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti kullanıma hazır!

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti kullanıma hazır!

Yakın Doğu Üniversitesi’nin geliştirdiği KKTC’nin yerli PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti, 1 saat içinde Kovid -19 tanısı ile birlikte SARS-CoV-2’nin İngiltere, Güney Afrika, Brezilya ve Hindistan varyantlarını da aynı anda saptayabiliyor. Tamamen YDÜ bilim insanları tarafından tasarlanan SARS-CoV-2 PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti, ilk etapta KKTC'nin yurt dışından ithal ettiği test kitlerine alternatif yaratmayı hedefliyor. KKTC Sağlık Bakanlığı’ndan gerekli onay ve izinlerin almasının ardından YDÜ’nün geliştirdiği yerli PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti’nin kullanıma sunulması bekleniyor.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, geliştirdikleri PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti'nin şu anda dünya genelinde ticari olarak kullanılan kitler arasında en kapsamlı varyant analiz kiti olduğunu söyledi. Prof. Dr. Günsel, "Kendi araştırma laboratuvarlarımızda tasarladığımız PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti ile 1 saat gibi kısa bir sürede hızlı, güvenli ve yüzde 100 hassasiyetle sonuç alabiliyoruz. COVID-19'la mücadelede KKTC'nin yerli PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti'ni üreterek, ülkemize hizmet etmek bizim için büyük bir gurur" dedi.

YDÜ PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti'nin Sağlık Bakanlığı'ndan gerekli onayların alınması ile birlikte kullanılmaya başlanacağını ifade eden Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "İlk önceliğimiz ülkemizin yurt dışından ithal ettiği kitlere güçlü bir yerli alternatif yaratmak. İkinci adımda, geliştirdiğimiz PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti'ni başta Türkiye olmak üzere yurt dışında da kullanıma sunmak istiyoruz" diye konuştu.

Nişantaşı’nda Lüks Ötesinde Evler
Nişantaşı’nda Lüks Ötesinde Evler
ARKADAŞINA GÖNDER
PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti kullanıma hazır!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA