PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti kullanıma hazır!

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, geliştirdikleri PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti'nin şu anda dünya genelinde ticari olarak kullanılan kitler arasında en kapsamlı varyant analiz kiti olduğunu söyledi. Prof. Dr. Günsel, "Kendi araştırma laboratuvarlarımızda tasarladığımız PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti ile 1 saat gibi kısa bir sürede hızlı, güvenli ve yüzde 100 hassasiyetle sonuç alabiliyoruz. COVID-19'la mücadelede KKTC'nin yerli PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti'ni üreterek, ülkemize hizmet etmek bizim için büyük bir gurur" dedi.

YDÜ PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti'nin Sağlık Bakanlığı'ndan gerekli onayların alınması ile birlikte kullanılmaya başlanacağını ifade eden Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "İlk önceliğimiz ülkemizin yurt dışından ithal ettiği kitlere güçlü bir yerli alternatif yaratmak. İkinci adımda, geliştirdiğimiz PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti'ni başta Türkiye olmak üzere yurt dışında da kullanıma sunmak istiyoruz" diye konuştu.