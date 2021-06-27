Polisin dikkati üç suikastı önledi

İstanbul
'da, polisin dikkati sayesinde cinayet davalarının duruşması sonrasında taraf yakınlarına yönelik planlanan üç suikast girişimi yapılan üç başarılı operasyonla önlendi. İlk operasyon, 14 Kasım 2018'de Beşiktaş'ta silahlı saldırıda öldürülen Crispino Giyim
'in sahibi iş insanı Ali Rıza Gültekin
(57) cinayetinin Çağlayan
'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda duruşması öncesi düzenlendi. İddiaya göre Gültekin'in öldürüldüğü suikastla ilgili yargılanan şüphelilerin yakınları, mahkeme sürecinde aralarında husumet oluşan Gültekin Ailesi'ne yönelik suikast planı yaptı. Kağıthane
polisi, saldırıya dakikalar kala suikastı önledi. Adliyeye metreler kala durdurulan araçtan çıkan İ.B. (20), M.B. (29) ve F.K. (25) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Araçtan gizli bölmelere saklanmış halde iki ruhsatsız tabanca, iki şarjör, 23 mermi ve bir adet muşta bulundu.
KAN DAVASI CİNAYETİ
Polis bu kez Bakırköy
Adalet Sarayı'nda görülen biri kan davası iki cinayetin duruşması sonrası suikast planlayan kişileri suçüstü yakaladı. Bitlisli olan iki aile arasındaki kan davası nedeniyle işlenen cinayetin duruşmasının olduğu gün bir kişinin duruşma sonrası katil zanlılarının yakınlarına ve akrabalarına suikast düzenleyeceği tespit edildi. C.Y. isimli şüpheli yakalandı. Şüphelinin üzerinde içlerinde 11'er mermi bulunan iki ruhsatsız tabanca bulundu. Ocak ayında Bağcılar'da işlenen cinayet duruşmasından sonra suikast planlayan iki kişi daha yine adliye yakınındaki İsmail Erez Bulvarı'nda gözaltına alındı. Açık otoparkta suçüstü yakalanan A.Y. ve K.Y. isimli şüphelilerin üzerinde, içlerinde 15 mermi bulunan iki ruhsatsız tabanca çıktı. C.Y.'de ayrıca balistik çelik yeleğe rastlandı. Yakalanan şüpheliler, 'Kendimizi korumak için silahları taşıyorduk' dedi. Üç suikastı dakikalar kala önleyen polisin üç soruşturmasının da sürdüğü bildirildi.