Sağlık çalışanı Alev, 2 kişiye umut oldu

Gaziantep'te beyin kanaması geçirince kaldırıldığı hastanede yaşama veda eden Şehitkamil Devlet Hastanesi'nin bilgi işlem personeli Alev Solak'ın organları 2 kişiye umut oldu.

2 çocuk annesi genç kadının 2 böbreği SANKO Üniversitesi Hastanesindeki bir hastaya, karaciğeri de Malatya İnönü Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören bir hastaya nakledilecek.

Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi bilgi işlem personellerinden 2 çocuk annesi 33 yaşındaki Alev Solak görevi sırasında baş ağrısı şikayeti ile acil servise gitti. Yapılan tetkikler sonucunda durumu ciddileşen sağlık çalışanına beyin kanaması teşhisi konulunca SANKO Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Genç kadının doktorların tüm müdahalesine rağmen beyin ölümü gerçekleşince hastanenin Anestezi ve Reanimasyon görevli doktorları aileyi organ bağışı konusunda bilgilendirdi. Aile de kabul edince Ulusal Organ Nakil Koordinasyon Merkezine bildirimde bulunuldu. Yapılan görüşmelerden sonra 2 çocuk annesi genç kadının 2 böbreği SANKO Üniversitesi Hastanesindeki bir hastaya, karaciğeri de Malatya İnönü Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören bir hastaya nakledilmek üzere alındı.

"Kızımız hayatı boyunca başkalarına iyilik yapmaya çalışan birisiydi. Bu son gününde bile başkalarına iyilik yaparak gidiyor. Başkalarına can veriyor" acılı aile kızlarını Düztepe Cemevi'nde yapılan törenin ardından Yavuzeli'ne bağlı Göçmez köyünde toprağa verdi.

MEZARINA BOTLARI BIRAKILDI

Köyde gözyaşları arasında toprağa verilen genç kadının yeni aldığı ve hiç giymediği botları da mezarının başına bırakıldı. Cenaze törenine genç kadının ailesi, yakınları meslektaşları katıldı. Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki yayınladığı mesajda "Personelimizi Alev Solak'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere sevenleri ve sağlık camiamıza baş sağlığı dileriz" dedi.