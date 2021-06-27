Salavat Okunuşu ve Türkçe Anlamı - Salavat Getirmek Nedir Ve Doğru Salavatı Şerif Nasıl Getirilir Çekilir?

Salavat, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.s) manevi şahsiyatını selamlamak ve onun adını her duyduğunda saygıda bulunmak için kullanılan bir tabirdir. Salavat-ı Şerif, Salatüselam olarak da adlandırılmaktadır. Salavat getirmek, İslam dini için mühim bir yere sahip olmakla beraber faziletleri de bir o kadar büyüktür. Salavat nasıl çekilir ya da doğru salavat nasıl getirilir, söylenir sorusu da bu noktada sıkça araştırılır. Salavat Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve doğru yazılışı için ayrıntıları inceleyebilirsiniz.

SALAVAT NEDİR?

Müslüman âlemi için mühim bir yere sahip olan salavat, herkesin dilinden düşürmemesi gereken, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'i (s.a.s) selamlamak ve ona saygıda bulunmak için kullanılan bir tabirdir. Günümüzde özellikle dini gecelerde daha sık söylenmektedir. Mübarek gecelerin feyzinden en verimli şekilde yararlanmak isteyenler Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.s) salavat getirir.

SALAVAT YAZILIŞI

Sallallahü aleyhi ve sellem veya aleyhissalatü vesselam Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed" "Sallallahü aleyhi ve sellem" "Essalâtü vesselâmü aleyke yâ Rasulallah" "Âllâhümme salli alâ Muhammed."

SALAVAT TÜRKÇE ANLAMI

Anlamı: "Allâh'ım, Efendimiz, büyüğümüz Muhammed'e, salat-u selam eyle." demektir.

SALAVAT ÇEŞİTLERİ

- Salavatı şerife,

- Salavatı mecule,

- Salavatı fatih,

- Salavatı kübra,

- Salavatı tefriciye ve salavat duası şeklinde olmaktadır.

SALAVAT GETİRMENİN FAZİLETLERİ VE İLGİLİ HADİSLER

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e salâtüselâm getirmekle ilgili hadislerden birinin meâli şöyledir: "Kıyamet günü insanların bana en yakını bana en çok salavat okuyanıdır" (Tirmizî, "Vitir", 21; başka örnekler için bk. Wensinck, el-Muʿcem, "ṣlv" md.). Resûl-i Ekrem, kendisine nasıl salât okuyacaklarını soran bazı sahâbîlere namazlarda okunan "Salli ve Bârik duaları", "salât-ı tâmme" ya da içinde Hz. İbrâhim'in adı geçtiğinden "salât-ı İbrâhîmiyye" diye bilinen duayı okumalarını tavsiye etmiştir.

"Yanında anıldığım kişi bana tam bir salât ü selâm getirmezse o benden değildir, ben de ondan değilim. Allâh'ım! Benimle alâkasını devam ettirenle Sen de alâkanı devam ettir. Benimle alâkasını kesenle Sen de alâkanı kes." (Deylemî, el-Firdevs, III, 634)

"Cimri, yanında adım anıldığı hâlde bana salât ü selâm getirmeyen kimsedir." (Tirmizî, Deavât, 100)

"Kim bana salât ü selâm getirmeyi unutursa cennetin yolunu şaşırır." (İbni Mâce, İkâmet, 25)

"Cenâb-ı Hakk'a yarın rızâya ermiş olarak mülâki olmak arzusunda bulunanlar bana çokça salât göndersinler." (Ali el-Müttakî, I, 504/2229)

"Tahkîkan sizden bana en yakın olan kimse beni çokça salât ve selâmla yâd edenlerdir." (Tirmizî, Vitr, 21/484)

"İhtiyâcı bulunan bir şeyi te'minde zorluğa düşen bir kimse bana çokça salât ve selâm göndersin. Tahkîkan salât ve selâm gam ve kederleri izâle eyler, rızıkları bollaştırır ve müşkilleri halletmek için yegâne bir vesiledir." (Kenzü'l-İrfân, 5)