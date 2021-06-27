Şanlıurfa Gastronomi merkezi açıldı

ŞANLIURFA'DA ÜÇÜ BİR ARADA

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de bakanlar Varank ve Ersoy'u, kentte ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Bir şehrin lezzeti, gastronomisi olabilir ama Şanlıurfa'da üçü bir arada, gastronomi, tarih ve lezzet. İşte bulunduğumuz mekan bunu ifade ediyor, bir başka şehirde bunu bulmak mümkün değil. Burası müziğin şehri, sıra gecelerimiz var, konservatuvar gibi olan bu sıra gecelerimizde gençlerimiz yetişiyor." diye konuştu.