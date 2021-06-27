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Giriş Tarihi: 27.6.2021 20:42

Şanlıurfa Gastronomi merkezi açıldı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa Gastronomi merkezi açıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gastronomi Merkezi törenle açıldı. Merkezin bulunduğu Sakıbın Köşkü’nde törene açılışa katılan Bakanlar Mustafa Varank ve Mehmet Nuri Ersoy ile diğer mistafirlere çiğ köfte, şıllık tatlısı ve ciğer yediler kebabı ikram edildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gastronomi Merkezi törenle açıldı. Açılış törenine, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Gülender Açanal, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı ve çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Sakıp Efendi Konağı'nın bölgenin gastronomi ve eğitim merkezi olarak hizmet vereceğini belirterek "Önemli olan gastronomide elde ettikleri bu değerlerin, yetişmiş bu zanaatkarların gelecek nesillerine aktarılması, Şanlıurfa'nın bu tescilli ürünlerinin başta Türkiye'ye, geleceğe ve dünyaya buradan yayılması. Sayın Başkanımızı bu yatırımdan dolayı kutluyoruz, Şanlıurfa ve Türkiye turizmi için hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.

ŞANLIURFA'DA ÜÇÜ BİR ARADA

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de bakanlar Varank ve Ersoy'u, kentte ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Bir şehrin lezzeti, gastronomisi olabilir ama Şanlıurfa'da üçü bir arada, gastronomi, tarih ve lezzet. İşte bulunduğumuz mekan bunu ifade ediyor, bir başka şehirde bunu bulmak mümkün değil. Burası müziğin şehri, sıra gecelerimiz var, konservatuvar gibi olan bu sıra gecelerimizde gençlerimiz yetişiyor." diye konuştu.

MANGAL BAŞINA GEÇTİ

Açılışın ardından Gastronomi Merkezi'ni gezen Ersoy ve Varank, kentin önemli lezzetlerinden çiğköftenin tadına bakıp, ustalarından işin püf noktasını anlatmalarını istedi. Mangal başına da geçen Ersoy ve Varank, Şanlıurfa ciğeri pişirdi, sıra gecesi ekibinin müzik dinletisini dinledi.
Törenin ardından bakanlar Mustafa Varank ve Mehmet Nuri Ersoy ile diğer misafirlere çiğ köfte, şıllık tatlısı ve ciğer yediler kebabı ikram edildi.

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Şanlıurfa Gastronomi merkezi açıldı
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