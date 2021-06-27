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Giriş Tarihi: 27.6.2021 18:39

Şanlıurfa'da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa'da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı

Şanlıurfa Suruç karayolunda kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatının kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.

Şanlıurfa Suruç karayolunda seyir halinde devam eden kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunanlar 8 kişi yola savruldu. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı 7 kişi ise olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince 2 kişi Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken 5 kişi Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla ilgili jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

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Şanlıurfa'da 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 7 yaralı
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