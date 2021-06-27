Şanlıurfa'da araç vurgunu: Kapora verdikten sonra...

'ATTIĞIM O İMZAYLA BÜTÜN BİRİKİMLERİMİ KAYBETTİM'



Attığı imzayla tüm birikimini kaybettiğini belirten Emrah Madenci, şöyle konuştu:

"Otomobilimi 165 bin 500 liraya sattım. Attığım o imzayla bütün birikimlerimi kaybettim. Tatlı yedik, çay içtikten sonra yanımda kalan diğer şahıs ise gelen bir telefonla yakınının Suruç'ta kaza yaptığını belirterek, acilen oraya gitmesi gerektiğini söyledi. Ben de insani olarak kaza yapan birini tutmak istemedim. O da gitti. Daha sonra bankaya giden şahısları aradığımda, 'öğlen tatili araya girdi' diyerek beni oyaladılar. Birkaç saat sonra aradığımda ise telefonunun kapalı olduğunu ve dolandırıldığımı anladım. Polis ve savcılığa suç duyurusunda bulunduk."



'BEBEGİMİN, KOLTUĞUNU DAHİ ALDILAR'



Emrah Madenci'nin eşi edebiyat öğretmeni İpek Madenci ise gözyaşlarına içinde bebeğinin kişisel eşyalarının bile araçla birlikte alındığını belirterek, "Ben en çok 11 aylık kızım İdil Madenci'nin puset, bebek seti ve araba koltuğunu otomobilimizden almadan götürülmesine kahroldum. Bayramda ailemizin yanına gidecektik. Öyle apar topar aracı götürdüler ki hiçbir şeyimizi alamadık. O kadar ani bir şekilde dolandırıldık. Bu durumda çok mağduruz. Bebeğimi iki gündür kucağımda okula götürmek zorunda kaldım. Bir an önce bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. 4 yıldır Şanlıurfa'da görev yapmaktayım. Tüm birikimlerimizi evliliğimizden kalan altınlarımızla bu arabayı almıştık. Tüm emeklerimiz gitti" dedi.



'SORUŞTURMA BAŞLATILDI'



Olayla ilgili olarak 'nitelikli dolandırıcılık' soruşturması başlatıldığını söyleyen ailenin avukatı İbrahim Tatar, "Yine söz konusu şahısların daha öncede aynı yöntemle çok sayıda dolandırıcılık işine karıştıklarını tespit ettik. Bunlar bir suç örgütü olarak faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bununla ilişkin ilgili makamlara ihbarda bulunacağız. Noterde güvenlik kamerasının olmadığı bilgisini aldık. Ancak başka mekanlarda bu şahısların görüntülerini tespit ettik. Organize şekilde, satış sonrasında tatlı yiyip olay yerini terk etmişler" dedi.

