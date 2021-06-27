Şanlıurfa'da silahlı kavga: 6 gözaltı

Kavga, önceki gece Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre boşanma aşamasında olan evli çiftin aileleri arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada Çıkan silahlı kavgada Ömer D, Semra D, Müslüm D, Serhat D, Melek D, Fatma D. ve Abdurrahman Ç. yaralandı. Kavganın dehşete düşüren görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde otomobille gelen bir şahsın kavga edenlere çarparak defalarca ezmeye çalıştığı gözlendi.

POLİS 6 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

Olay sonrası polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar emniyete götürüldü. Öte yandan hastanede tedavi altına alınan 6 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.