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Giriş Tarihi: 27.6.2021 11:12

Şanlıurfa'da silahlı kavga: 6 gözaltı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa'da silahlı kavga: 6 gözaltı

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde önceki gün boşanma aşamasında olan çiftin aileleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.7 kişinin yaralandığı olayla ilgili polisin yaptığı operasyonla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kavga, önceki gece Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre boşanma aşamasında olan evli çiftin aileleri arasında kavga çıktı. Silahların da kullanıldığı kavgada Çıkan silahlı kavgada Ömer D, Semra D, Müslüm D, Serhat D, Melek D, Fatma D. ve Abdurrahman Ç. yaralandı. Kavganın dehşete düşüren görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde otomobille gelen bir şahsın kavga edenlere çarparak defalarca ezmeye çalıştığı gözlendi.

POLİS 6 KİŞİYİ GÖZALTINA ALDI

Olay sonrası polis ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar emniyete götürüldü. Öte yandan hastanede tedavi altına alınan 6 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Şanlıurfa'da silahlı kavga: 6 gözaltı
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