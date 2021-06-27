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Giriş Tarihi: 28.6.2021 00:34

Şanlıurfa'da tarla sulama kavgası:4 kişi yaralandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa'da tarla sulama kavgası:4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde tarlı sulama yüzünden çıkan kavgada iki grup arasında taşlı sopalı kavgaya dönüştü 4 kişi yaralandı.

Kavga akşam saatlerinde Şanlıurfa. nın Akçakale ilçesine bağlı Kayaca kırsal mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kayaca kırsal mahallesinde iki grup arasında tarlalara ektikleri ürünlerin sulanması nedeniyle, tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede taş, sopa kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 4 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbeler sonucunda yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Hastaneye kaldırılarak tedavi altına Jandarma ekipleri, olayların daha fazla büyümemesi için kırsal mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı

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Şanlıurfa'da tarla sulama kavgası:4 kişi yaralandı
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