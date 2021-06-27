Şanlıurfa'da tarla sulama kavgası:4 kişi yaralandı

Kavga akşam saatlerinde Şanlıurfa. nın Akçakale ilçesine bağlı Kayaca kırsal mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kayaca kırsal mahallesinde iki grup arasında tarlalara ektikleri ürünlerin sulanması nedeniyle, tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede taş, sopa kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 4 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbeler sonucunda yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Hastaneye kaldırılarak tedavi altına Jandarma ekipleri, olayların daha fazla büyümemesi için kırsal mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı