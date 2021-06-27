Şehidin oğlunu polis ağabeyleri sınava götürdü

Şehidin oğlunun YKS'ye gireceğini öğrenen İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, sabah saatlerinde Alperen'in yaşadığı eve gitti. Ekipleri gören Alperen, duygulu anlar yaşadı. Polis, tekerlekli sandalyeyle aşağıya indirdiği Alperen'i polis otosuna bindirip, sınava gireceği Çukurova Üniversitesi Yabancı Dil Fakültesi'ne götürdü.

Polislerin her zaman ailesinin yanında olduğunu ve bu nedenle de gurur duyduğunu belirten Alperen Savaş, "Benim için çok farklı bir deneyim, ömrüm boyunca anlatacağım bir anı oldu" derken, şehit eşi Sevgi Savaş ise, "Sağ olsunlar polisler her zaman hem Alperen'in hem de benim yanımdaydı. Oğlum için de önemli bir gün. Bizim polislerden bir talebimiz olmadı. Onların düşünüp yanımıza gelmeleri, çok güzel bir şey" diye konuştu.