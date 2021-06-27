Şehirler arası yasak kalktı mı, uzatıldı mı? Genelge ile şehirler arası seyahat yasağı 1 Temmuz'da bitiyor mu?

İçişleri Bakanlığı'nın 1 Temmuz itibarı ile geçerli olacak normalleşme genelgesi yayınlandı. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde, merakla araştırılan şehirler arası yasak kalktı mı konusuna da açıklık getirildi. Bilindiği üzere, sokağa çıkma yasağı saatleri arasında şehirler arası seyahat yasağı kısıtlaması uygulanıyordu.
İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı genelgede, şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek konusuna ilişkin detaylar aktarıldı. İşte, İçişleri Bakanlığı genelgesi ve şehirler arası yasak 1 Temmuz'da bitiyor mu sorusunun yanıtı
01.06.2021 tarih ve 8878 sayılı genelgemizde belirtilen esaslar çerçevesinde halihazırda uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlamaları (hafta içi ve hafta sonu dahil) 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00'e kadar sürdürülecektir.
1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00'ten itibaren ise hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlamaları sona erecek ve belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanmayacaktır.