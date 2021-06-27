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Giriş Tarihi: 28.6.2021 01:15 Son Güncelleme: 28.6.2021 01:15

Şehirler arası yasak kalktı mı, uzatıldı mı? Genelge ile şehirler arası seyahat yasağı 1 Temmuz'da bitiyor mu?

Şehirler arası yasak kalktı mı, uzatıldı mı? Genelge ile şehirler arası seyahat yasağı 1 Temmuz'da bitiyor mu?

Şehirler arası yasak kalktı mı sorusu, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinin ardından merak konusu oldu. Bilindiği gibi, sokağa çıkma yasağı saatleri arasında şehirler arası seyahat yasağı bulunuyordu. 1 Temmuz itibarı ile normalleşmeye geçilmesi ile birlikte şehirler arası seyahat yasağının durumu da netlik kazandı. Peki, şehirler arası yasak kalktı mı, uzatıldı mı? Şehirler arası seyahat yasağı 1 Temmuz'da bitiyor mu? Detaylar haberimizde.

İçişleri Bakanlığı'nın 1 Temmuz itibarı ile geçerli olacak normalleşme genelgesi yayınlandı. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde, merakla araştırılan şehirler arası yasak kalktı mı konusuna da açıklık getirildi. Bilindiği üzere, sokağa çıkma yasağı saatleri arasında şehirler arası seyahat yasağı kısıtlaması uygulanıyordu.

ŞEHİRLER ARASI YASAK KALKTI MI?

İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı genelgede, şehirler arası seyahat yasağı ne zaman bitecek konusuna ilişkin detaylar aktarıldı. İşte, İçişleri Bakanlığı genelgesi ve şehirler arası yasak 1 Temmuz'da bitiyor mu sorusunun yanıtı

ŞEHİRLER ARASI YASAK BİTTİ Mİ?

01.06.2021 tarih ve 8878 sayılı genelgemizde belirtilen esaslar çerçevesinde halihazırda uygulanmakta olan sokağa çıkma kısıtlamaları (hafta içi ve hafta sonu dahil) 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00'e kadar sürdürülecektir.

1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00'ten itibaren ise hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlamaları sona erecek ve belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanmayacaktır.

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Şehirler arası yasak kalktı mı, uzatıldı mı? Genelge ile şehirler arası seyahat yasağı 1 Temmuz'da bitiyor mu?
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