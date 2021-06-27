Sigara dağıtım aracını takip edip soydu! Piyasa değeri 88 bin lira...

İstanbul Polisi; bir sigara firmasına ait dağıtım aracından maddi değeri 88 bin 352 lira olan iki bin 378 paket sigara çalınması üzerine harekete geçti.

Firma çalışanı E.Ü'nün kullandığı aracı soyan hırsızları yakalamak için çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Sürücü E.Ü'yü başka bir araçla takip ettiği belirlenen ve olayı bu araçla gerçekleştirdiği saptanan F.A. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin kullandığı araca sahte plakalar taktığı iddia edildi. "Otodan Hırsızlık" ve "Açıktan Hırsızlık" suçlarından ötürü adliyeye sevk edilen şüpheli "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.