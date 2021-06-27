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Giriş Tarihi: 27.6.2021 11:51

Sigara dağıtım aracını takip edip soydu! Piyasa değeri 88 bin lira...

EMİR SOMER EMİR SOMER
Sigara dağıtım aracını takip edip soydu! Piyasa değeri 88 bin lira...

İstanbul’da sigara dağıtım aracını takip ederek piyasa değeri 88 bin 352 lira olan iki bin 378 paket sigara çalan bir kişi yakalandı.

İstanbul Polisi; bir sigara firmasına ait dağıtım aracından maddi değeri 88 bin 352 lira olan iki bin 378 paket sigara çalınması üzerine harekete geçti.

Firma çalışanı E.Ü'nün kullandığı aracı soyan hırsızları yakalamak için çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Sürücü E.Ü'yü başka bir araçla takip ettiği belirlenen ve olayı bu araçla gerçekleştirdiği saptanan F.A. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin kullandığı araca sahte plakalar taktığı iddia edildi. "Otodan Hırsızlık" ve "Açıktan Hırsızlık" suçlarından ötürü adliyeye sevk edilen şüpheli "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Sigara dağıtım aracını takip edip soydu! Piyasa değeri 88 bin lira...
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