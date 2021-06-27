BİNGÖL'DEKİ DEPREMİNİN ARDINDAN AÇIKLAMALAR

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bingöl'de gerçekleşen depremin ardından açıklamalarda bulundu.

Altun, açıklamasında, "Bingöl'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm kurumları ile teyakkuzdayız. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Çataklı ise herhangi bir olumsuz ihbar gelmediğini kaydederek, "Bingöl - Kiğı'da saat 21:28'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır'dan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor. Ayrıntılı bilgi ayrıca verilecektir." dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bingöl'ün Kiğı merkezli deprem nedeniyle bir mesaj yayımladı. Şentop, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Bingöl'de Kiğı merkezli meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Cenab-ı Hak ülkemizi her türlü afetten ve felaketlerden korusun."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, depremin ardından şu açıklamayı yaptı: "Bingöl ve çevresinde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Rabbim, memleketimizi tüm afetlerden korusun."

SON DAKİKA! Bingöl'deki 5.2'lik depremin Elazığ’daki hasarı kamerada! Deprem hasarı kamerada...

Bingöl ve Elazığ'da 5.2'lik deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler...

(Deprem bölgesinden fotoğraf)

"HERHANGİ BİR CAN YA DA MAL KAYBI BİLGİSİ YOK"

Bingöl Valisi Kadir Ekinci A Haber'e yaptığı açıklamada, "Herhangi bir can ya da mal kaybının gelmediği bilgisi geldi" dedi.

Depremin hissedildiği diğer illerdeki yetkililer ile iletişim halinde olduklarını aktaran Vali Ekinci, oralarda da herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını aktardı.

SON DAKİKA: Bingöl Valisi Kadir Ekinci'den depreme ilişkin ilk açıklama: Can ya da mal kaybı bilgisi gelmedi | Video