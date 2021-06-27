Son dakika deprem haberi... Bingöl, 5.2 şiddetinde deprem ile sallandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son dakika deprem verilerine göre, Bingöl'ün Kiğı ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından bilgi notu paylaşılırken depremin 15.51 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. 21.28'de olan deprem, çevre il ve ilçelerden de çok şiddetli bir biçimde hissedildi.
AFAD, depremin merkez üssünün Bingöl'ün Kiğı ilçesi olduğunu bildirdi.
Deprem, 15.51 km derinlikte gerçekleşti.
Son dakika haberi: Bingöl'de çok şiddetli deprem! A Haber muhabiri olay yerinden aktardı | Video
Elazığ, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Malatya, Bitlis ve Siirt başta olmak üzere, çevredeki birçok il ve ilçeden de şiddetli olarak hissedildi.
AFAD, depremin ardından olumsuz bir ihbarın bulunmadığını kaydederken ilçe ve köylerde tarama çalışmalarının devam ettiğini aktardı.
Geçmiş olsun Bingöl.#Deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmış olup, ilçe ve köylerde tarama çalışmalar devam etmektedir.— A F A D (@AFADBaskanlik) June 25, 2021
Gelişmeleri takip ediyoruz. https://t.co/PnNzFa53c9
Kandilli Rasathanesi de depreme ilişkin bilgi notu paylaştı. Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssünün Elazığ'ın Karakoçan ilçesi olduğunu duyurdu.
Kandilli, depremin 5.3 şiddetinde olduğunu ve 4.6 km derinlikte gerçekleştiğini kamuoyuna açıkladı.
Son dakika haberi: Bingöl, Diyarbakır ve Siirt çevresinde korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler | Video
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verilerine göre, Elazığ'ın Karakoçan ilçesi ve Bingöl Merkez'de artçı sarsıntılar devam ediyor.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Bingöl'de gerçekleşen depremin ardından açıklamalarda bulundu.
Altun, açıklamasında, "Bingöl'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm kurumları ile teyakkuzdayız. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.
Çataklı ise herhangi bir olumsuz ihbar gelmediğini kaydederek, "Bingöl - Kiğı'da saat 21:28'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle Bingöl, Erzurum, Erzincan, Elazığ ve Diyarbakır'dan olumsuz bir ihbar ulaşmamıştır. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor. Ayrıntılı bilgi ayrıca verilecektir." dedi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Bingöl'ün Kiğı merkezli deprem nedeniyle bir mesaj yayımladı. Şentop, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Bingöl'de Kiğı merkezli meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Cenab-ı Hak ülkemizi her türlü afetten ve felaketlerden korusun."
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, depremin ardından şu açıklamayı yaptı: "Bingöl ve çevresinde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Rabbim, memleketimizi tüm afetlerden korusun."
SON DAKİKA! Bingöl'deki 5.2'lik depremin Elazığ’daki hasarı kamerada! Deprem hasarı kamerada...
Bingöl ve Elazığ'da 5.2'lik deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler...
(Deprem bölgesinden fotoğraf)
Bingöl Valisi Kadir Ekinci A Haber'e yaptığı açıklamada, "Herhangi bir can ya da mal kaybının gelmediği bilgisi geldi" dedi.
Depremin hissedildiği diğer illerdeki yetkililer ile iletişim halinde olduklarını aktaran Vali Ekinci, oralarda da herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını aktardı.
SON DAKİKA: Bingöl Valisi Kadir Ekinci'den depreme ilişkin ilk açıklama: Can ya da mal kaybı bilgisi gelmedi | Video
(Deprem bölgesinden fotoğraf)
Bölge geçen yıl 24 Ocak'ta büyük bir depremle sarsılmıştı. 20.55'te Elazığ Sivrice'de meydana gelen depremin büyüklüğü 6.5 olarak açıklanmıştı. Depremde Elâzığ, Malatya, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman ve Batman'da bazı binalar yıkılmıştı. Tüm Türkiye'yi yasa boğan depremde 41 kişi hayatını kaybetmiş, 1607 kişi yaralanmıştı.
Son dakika haberi: Bingöl ve Elazığ'da çok şiddetli deprem! Deprem anı kameralara yansıdı | Video
Bingöl'de geçen yıl 14 Haziran'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı. Deprem Karlıova ilçesinin Kaynarpınar köyü ile Yedisu ilçesinin Elmalı ve Dinarbey köylerinde bazı hasarlara yol açmıştı. tı. Kaynarpınar'da bir karakolun gözetleme kulesinin yıkılması sonucu bir korucu öldü. Elmalı ve Dinarbey'de 10 evde çökme meydana geldi.
HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarını başlatmışlardır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.
Bingöl'ün Kiğı ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarını başlatmışlardır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.— Murat KURUM (@murat_kurum) June 25, 2021
ELAZIĞ'DA İKİ EV YIKILDI
Öte yandan, Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı iki köyde iki ev yıkıldı, herhangi bir can kaybının olmadığı bildirildi.
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