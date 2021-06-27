Son dakika: Yeni normalleşmenin kuralları açıklandı! 1 Temmuz'da yeni hayat başlıyor... Nargile servisine izin verilecek mi?





NARGİLE SERVİSİ YAPILAMAYACAK

Bakanlık, 1 Temmuz'dan itibaren kafe ve restoranlardaki kişi kısıtlamasının kaldırılacağını ancak nargile servislerinin yine de yapılmayacağını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Salgının yayılımı açısından çok ciddi risk oluşturması nedeniyle faaliyet konusu nargile salonu/kafesi olan iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmeye devam edilecek ve konaklama tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılmayacaktır" denildi.