Son dakika: Yeni normalleşmenin kuralları açıklandı! 1 Temmuz'da yeni hayat başlıyor... Nargile servisine izin verilecek mi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta kabine toplantısından sonra açıkladığı 1 Temmuzdan itibaren başlayacak yeni ronmalleşme süercinin detayları belli oldu.İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile kısıtlamaların büyük bir bölümü kaldırılırken, istisnai durumlarda sürecek kısıtlamalar da belirtildi.
İŞYERLERİNİN FAALİYETLERİ
Tüm işkolları ve faaliyet alanlarında, salgınla mücadelenin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafekurallarının yanı sıra Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde kendi işkolu/faaliyet alanı içinbelirlenmiş tüm tedbir ve esaslara uyulması kaydıyla halihazırda faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan tüm işyerleri, tekrar faaliyetlerine başlayacak.Sinema salonları da açılacak.
*Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen masa ve/veya sandalyeler arasındaki mesafe kurallarına uyulmak şartıyla yemeiçme yerlerinde ki açık veya kapalı alanlarında kişi ve masa kısıtlamasına son verilecek.
*Kahvehane, kıraathane gibi kağıt, taş vb. oyunların oynandığı işyerlerindeki kısıtlamalar sona erecek
NARGİLE SERVİSİ YAPILAMAYACAK
Bakanlık, 1 Temmuz'dan itibaren kafe ve restoranlardaki kişi kısıtlamasının kaldırılacağını ancak nargile servislerinin yine de yapılmayacağını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Salgının yayılımı açısından çok ciddi risk oluşturması nedeniyle faaliyet konusu nargile salonu/kafesi olan iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmeye devam edilecek ve konaklama tesisleri de dahil olmak üzere hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılmayacaktır" denildi.