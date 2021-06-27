Sözcü'nün Katar rahatsızlığı! İşte o belgeler:

Türkiye, birçok ülkeyle olduğu gibi, Katar ile de askeri alanda işbirliği yürütüyor. 23 Mayıs 2007 tarihinde iki ülke arasında imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşması"nın ardından 2 Mart 2021 tarihinde Katar'ın başkenti Doha'da bu anlaşmanın teknik düzenlemesi yapılmıştı.

Türkiye'yi temsilen Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve Katar Devleti hükümeti adına ise Genelkurmay Başkanı Kor. Ghanim Bin Shaheen Al-Ghanim bir araya gelerek bir görüşme gerçekleştirdi. İki Genelkurmay Başkanı "Türkiye Cumhuriyeti Hükumeti ile Katar Devleti Hükumeti Arasında Katar Askeri Hava Aracı ve Destek Personelinin Türkiye Cumhuriyeti Topraklarında Geçici Konuşlanması Konusunda Teknik Düzenleme" anlaşmasına imza atmıştı. Düzenleme 15 Haziran'da ise TBMM'de kanun teklifi olarak görüşüldü.

ASKERİ İŞ BİRLİĞİ SÖZCÜ'YÜ RAHATSIZ ETTİ

Geçmişi 14 yıl önceye dayanan düzenleme anlaşması ve TBMM'ye sunulan kanun teklifini bugün manşetine taşıyan Sözcü'nün haberinde, "Türkiye ile Katar arasında yapılan anlaşma ve iş birliklerine yenisi eklendi. Buna göre; 36 Katar savaş uçağı ve 250 Katar askeri, 5 yıl süreyle Türkiye'deki askeri üs ve bölgeler ile havaalanlarında konuşlanacak. "Harbe hazırlık ve eğitim" amacıyla Türk hava sahasını kullanacak" ifadelerine yer verildi.

Birçok ülkeyle karşılıklı yapılan anlaşmalardan biri olan Katar anlaşmasını "Diplomatik ayrıcalık" diyerek sunan Sözcü, "Anlaşmaya Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ile Katar Genelkurmay Başkanı Al-Ghanım imza attı. Anlaşma TBMM Başkanı Mustafa Şentop imzası ile kanun teklifi olarak Meclis'e sunuldu. Anlaşmaya göre; Katar'a ait Fransız Mirage ve Rafale savaş uçakları ile ABD yapımı C-17 ve C-130 tipi nakliye uçaklarına, Apache helikopterlerine diğer uçuşlardan ayırt edilebilmesi için "Daimi diplomatik uçuş izni ve numarası" verilecek. Katar uçakları havadan tehlikeli madde ve mühimmat da atabilecek" ifadelerine yer verdi.

İŞTE İKİ ÜLKE ARASINDAKİ DÜZENLEMENİN BELGESİ VE UYGULAMA USULLERİ:

İki ülke arasındaki askerî iş birliği hakkındaki teknik düzenleme Katar'ın başkenti Doha'da imzalanmıştı. SABAH, "Türkiye Cumhuriyeti Hükumeti ile Katar Devleti Hükumeti Arasında Katar Askeri Hava Aracı ve Destek Personelinin Türkiye Cumhuriyeti Topraklarında Geçici Konuşlanması Konusunda Teknik Düzenleme"nin ayrıntılarına ulaştı.

İşte teknik düzenlemenin 4. Maddesi'ndeki 16 maddelik "Uygulama Usulleri:

* Ev Sahibi Ülke (ESÜ) veGönderen Ülke (GÜ) olarak ifade ediliyor.

1: Bu TD iş birliği, mütekabiliyet ve karşılıklı çıkar esaslarına göre tarafların ulusal mevzuatına saygı çerçevesinde uygulanır.

2. GÜ hava araçları ve personelinin Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı tarafından müsaade edilen üs ve bölgelerde geçici konuşlanma süresi her iki Tarafın yetkili makamlarının onayı ile belirlenir.

3. Bu TD kapsamında ESÜ tarafından kabul edilecek personel ve hava aracı sayısı önceden koordine edilerek ESÜ'nün mevcut imkânlarına göre ESÜ tarafından belirlenir, ancak GÜ'nün konuşlanacak hava aracı sayısı 36'dan, GÜ personel sayısı 250'den fazla olamaz.

4. ESÜ, GÜ personelinin eğitimi amacıyla havaalanlarının ve hava sahasının kullanılmasına müsaade eder.

5. Katar hava araçlarının Türk Hava Sahasında icra edilmesi planlanan eğitim uçuşlarında, diğer Türk Hava Sahasını kullanan uçuşlardan ayırt ediciliğinin sağlanması amacıyla KAT/TRA/20/001 ile başlayan DDUI (Daimi Diplomatik Uçuş İzni) numaraları kullanılır. Ayrıca, bahse konu TD'nin devam ettiği süre boyunca KAT/TRA/XX/YYY DDUI kullanılır.{TRA: Eğitim Uçuşu, XX: Uçuş Yılı, YYY: Uçuş Sıra Numarası)

6. GÜ askeri hava araçlarının tüm faaliyetleri, ESÜ'nün yetkili makamlarının ön onayına tabidir. GÜ personelinin harbe hazırlık amacıyla icra edeceği eğitim uçuşları ESÜ Üs/Meydan Komutam ile önceden koordine edilir.

7. Bu TD kapsamında faaliyette bulunan personel uluslararası ve ESÜ uçuş kurallarımı, Hava Sahası Koordinasyon Usullerine ve NOTAM'lara uymakla yükümlüdür.

8. ESÜ daha önceden GÜ'ye tahsis edilmiş hava sahasını ve GÜ uçağının rotasını değiştirme veya faaliyeti iptal etme yetkisine sahiptir.

9. GÜ'nün Türkiye içerisinde icra edeceği eğitim uçuşları mümkün olabildiğince ulaştırma görevleri sırasında icra edilir. Bu kapsamda GÜ, konuşlandıracağı hava ulaştırma araçlarının ESÜ'nün askeri ekipmanlarını, malzemelerini, tehlikeli maddelerini, mühimmatını, personelini veya insani yardım malzemelerini Türkiye içinde ve dışında taşınma ve havadan atma/atlatma amacıyla kullanılmasına müsaade eder.

10. ESÜ'nün desteğe ihtiyacı olması durumunda, eğer GÜ'nün yetkili makamları tarafından uygun bulunursa, GÜ, envanterinde bulunan diğer hava ulaştırma araçlarının ESÜ'nün askeri ekipmanlarını, malzemelerini, tehlikeli maddelerini, mühimmatım, personelini ve insani yardım malzemelerini Türkiye içinde ve dışında taşınması amacıyla kullanılmasına müsaade eder.

11. GÜ uçağı, konuşlanılan ESÜ hava üssünden / meydanından hareket eder. Ancak, GÜ uçağı ESÜ ile koordine ederek eğitim, tatbikat veya malzeme nakli için geçici olarak başka bir hava meydanı ya da üssü kullanabilir.

12. GÜ'nün ulaştırma uçağı sortilerinde, uçuşun ESÜ'nün yönetim kural ve düzenlemelerine göre icra edildiğini gözetlemek üzere, kokpitte bir gözlemci ESÜ ulaştırma pilotu bulunur. Gözlemci pilot, GÜ'ye daha önceden tahsis edilmiş hava sahasını veya GÜ uçağının rotasını görevin gerektirdiği hallerde değiştirmeye yetkilidir.

13. Benzer şekilde, GÜ, ESÜ'nün ulaştırma uçağı sortilerinde, taşınan ESÜ malzemesi ve ESÜ personeli ile ilgili Türk Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemleri (HvBS) konusunda idari işleri yürütmek amacıyla bir ESÜ yükleme teknisyeni bulundurur.

14. Yukarıda belirtilen hususların uygulama usullerine yönelik ihtiyaç duyulması halinde bir Standart Harekat Usulleri (SHU) dokümanı düzenlenir.

15. GÜ'nün, ESÜ'de eğitim uçuşu maksadıyla muharip jet uçaklarını da konuşlandırması durumunda, bu uçaklarla icra edeceği eğitim uçuşlarında, uçuşun ESÜ hava sahası yönetim kural ve düzenlemelerine göre icra edildiğini gözetlemek üzere kolunda uçağı bir ESÜ hava aracı planlanır. Muharip jet uçağı uçuş usulleri için ayrı bir SHU dokümanı düzenlenir.

16. GÜ'nün uçaklarında bulunan foto / keşif / istihbarata yönelik elektronik teçhizat / sensörler: ESÜ müsaade vermediği sürece Türk Hava Sahasında kapalı konumda bulundurulur.

İŞTE O KANUN TEKLİFİNİN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR BELGE:

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na 3 Haziranda imzalayıp gönderdiği genel gerekçede şunlara belirtilmişti:

"2 Mart 2021 tarihinde Doha'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükumeti ile Katar Devleti Hükumeti Arasında Katar Askeri Hava Aracı ve Destek Personelinin Türkiye Cumhuriyeti Topraklarında Geçici Konuşlanması Konusunda Teknik Düzenleme" ile egemenlik, eşitlik, karşılıklı saygı temelinde ve ulusal mevzuat ile uluslararası kurallara uygun olarak ikili askeri ilişkilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Söz konusu Teknik Düzenleme, 23 Mayıs 2007 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşması" çerçevesinde hazırlanmıştır.

İki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğine dayalı faaliyetlerin geliştirilmesi esasına uygun olarak hazırlanan bahse konu Teknik Düzenleme ile Katarlı askeri pilotların eğitim ve tecrübe birikimine katkı sağlamak maksadıyla Katar Devletinin askeri hava araçları ve personelinin teçhizatlarıyla birlikte geçici olarak Türk hava sahası ve meydanlarını kullanabilmeleri ve bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti'nin sağlayacağı ev sahibi ülke desteği ile Katar Devleti unsurlarının yükümlülüklerine dair kural, ilke, sorumluluk ve ihtiyaçların belirlenmesi amaçlanmaktadır."

TBMM Başkanı Mustafa Şentop 15 Haziran 2021 tarihinde Türkiye ile Katar arasındaki askeri iş birliğini ile ilgili teknik düzenlemeyle ilgili kanun teklifini imzaladı. İşte uygun bulunduğuna dair belge:

ASKERİ ALANDA YAPILAN İŞBİRLİĞİNİ ÇARPITARAK YALAN HABER ÜRETMİŞTİ

Sözcü Gazetesi ise bir süredir Katar ile Türkiye arasındaki uluslararası ilişkileri hedef alan hatta manipüle eden haberler yapmaya başladı. Sözcü en son Yüksek Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) bir gün önce yine manipülasyon yapmış, "Katarlı gençlere sınavsız tıp eğitimi hakkı verildi" ifadelerini kullanmış, kısa sürede Sözcü Gazetesi'nin haberinin gerçeği yansıtmadığı, haberin yalan olduğu ortaya çıkmış, sosyal medyada tepki gösterilmişti.

SÖZCÜ'NÜN KATAR RAHATSIZLIĞI MANŞETLE ALENİLEŞTİ

Sözcü Gazetesi bugünkü manşetine yine Katar'ı taşıdı. Türkiye başka ülkelerle askeri iş birliği yaptığında sesini çıkarmayan Sözcü, Katar ile askeri işbirliği yapıldığında rahatsızlığını aleni manşetiyle gösterdi. Sözcü haberinde, "Bu öyle bir aşk ki azalmıyor, tamamen duygusal. Karada, havada, denizde Katar aşkı" manşetiyle bu rahatsızlığını yansıttı. Türkiye'ye yapılan yatırımlardan da rahatsız olan Sözcü, Katar'ın yatırımlarını manşetine taşıyarak Katar hazımsızlığını bir kez daha ortaya koydu.

YALAN HABER İÇİN ÖZÜR DİLEMEMİŞTİ

Katarlı gençlere sınavsız üniversite yalanını haber yapan Sözcü, bu yalan haber için özür dilemezken, bugünkü haberinde bu sefer, "Katarlı öğrencilerin askeri sağlık alanında Türkiye'de üniversite eğitimi alması ve orduevlerinden yararlanmasıyla ilgili tartışmalar sürerken Türkiye ile Katar arasında yapılan anlaşma ve iş birliklerine yenisi eklendi" ifadelerini kullanması dikkat çekti.