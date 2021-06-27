Tam 1 yıl oldu: İkranur Tirsi'nin babaannesinden yürek yakan sözler!

"SUÇA AİT BİR DELİL SUNULSUN, BENİM DE VİCDANIM RAHATLASIN"

Torununun ölümünde oğlu ve kızının sorumlu olduğuna inanamadığını da ifade eden babaanne Tirsi, "Torunum kendi çocuklarımdan daha üstündü bana. Kim suç işlediyse en ağır cezayı çeksin ama ben asla torunumun ölümünden amcası ve halası olan çocuklarımın sorumlu olduğuna inanamıyorum. Çünkü bu yaşa kadar onlar bakıp büyüttü, onlar korudu, onlar sevdi. Bana onların suçlu olduğuna dair en ufak bir delil getirsinler benim de vicdanım rahat etsin, ama tek delil ifadeleriymiş. Mahkemede öğrendiğim kadarıyla, korkudan, baskıdan suçu kabul etmek zorunda kalmışlar. Ben de inanmak istiyorum bu yüzden de bir delil bulunsun istiyorum" dedi.