Tartıştığı karısını tabancayla öldürdü

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'DA 60 yaşındaki Recep Şen, 43 yaşındaki eşi Sadriye Şen'i tabanca ile vurarak öldürdü. Akhisar
ilçesinde garsonluk yapan Recep Şen, önceki akşam eve döndükten sonra 2 çocuk annesi eşi Sadriye Şen ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce, tabancasını çıkaran Recep Şen eşine 3 el ateş etti. Sadriye Şen, kanlar içerisinde yere yığılırken, Recep Şen ise kaçtı. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Sadriye Şen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerince evde inceleme yapılırken, Şen'in ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan Recep Şen'in emniyette sorgusu sürüyor.