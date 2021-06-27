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Giriş Tarihi: 27.6.2021 11:13

Tatil dönüşü korkunç kaza

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Tatil dönüşü korkunç kaza

Çanakkale’de iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Çanakkale'nin Biga İlçesi Karabiga Yolu'nda dün akşam saatlerinde Arif Zorlu'nun kullandığı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Aydoğdu yönetimindeki otomobille Ak Köprü mevkiinde kafa kafaya çarpıştı. Araçların hurda yığınına döndüğü kazada Arif Zorlu (44), Hatice Zorlu (42) ve diğer araç sürücüsü Mehmet Aydoğdu (23) olay yerinde hayatını kaybetti. Cem Aydoğdu, Lale, Berkay ve Eray zorlu ise yaralandı.

Olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralıları; ambulanslarla Biga Devlet Hastanesi ile Özel Biga Can Hastanesi'ne kaldırırken, Cem Aydoğdu'nun durumunun ağır olduğu bildirildi.


Hatice Zorlu, Arif Zorlu

Bursa'da bir metal fabrikasında ustabaşı olarak çalışan Arif Zorlu'nun Bursa'dan meleketi Biga'ya tatil için geldiği, kazanın gezi sonrası dönüş yolunda olduğu öğrenildi.

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Tatil dönüşü korkunç kaza
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