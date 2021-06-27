Teyze ve yeğeni baraj gölünde boğuldu

Adıyaman
'da Atatürk Barajı
kenarında piknik yaparken serinlemek için suya giren 4 kişiden teyze ve yeğeni hayatını kaybetti. Olay, Adıyaman Atatürk Barajı Gazihan Dede mevkiinde meydana geldi. Yılmaz ailesi baraj kenarına pikniğe gitti. Burada serinlemek için anne Asiye Yılmaz (41), çocukları Berat Yılmaz
(5), Tuana Yılmaz
(14) ve teyze Remziye Yılmaz (29) suya girdi. Aile fertlerinden Tuana Yılmaz boğulma tehlikesi geçirince diğerleri onu kurtarmaya çalıştı. Ancak Tuana Yılmaz boğularak hayatını kaybetti. Çevredekiler tarafından sudan çıkartılan Asiye Yılmaz (41), Berat Yılmaz (5) ve Remziye Yılmaz (29) olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Teyze Remziye Yılmaz da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.