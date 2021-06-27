Trafiğe takıldılar sınava giremediler

81 ilde ve KKTC Lefkoşa
'da yapılan sınavda bu yıl da benzer görüntüler yaşandı. 10.15'te başlayan sınav için adayların en geç saat 10.00'da sınav salonlarında olması gerekiyordu. Ancak bu yıl da yine sınava geç kalanlar oldu. Dakika farkıyla salona alınmayan öğrenciler gözyaşlarına boğuldu. Sınava yaşanan yoğun trafikten dolayı geç kalanlar da oldu. İstanbul Bahçelievler
'de Salih Can
Çetin, annesiyle birlikte 1 saat öncesinden yola koyulmasına rağmen trafik nedeniyle 8 dakika geç geldiği okulda salona alınmadı. Salih Can, "Dolmuştan inip koşmaya başladım ama annemin ayağında platin olduğu için hızlı yürüyemedi" dedi. Kadıköy
'de son saniyede gelen 2 öğrenci içeriye alınmadı. Tam kapı kapanırken gelen öğrenci uzun süre okulun güvenlik görevlisine kapıyı açması için çağrıda bulundu. Olumlu yanıt alamayan öğrenci "Gidip, yatayım" diyerek uzaklaştı. Sınava geç kalan bazı öğrencilerin imdadına da polis ekipleri koştu.