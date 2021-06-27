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Giriş Tarihi: 27.6.2021 15:04

Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile 2021- 2022 Üniversiteler açılacak mı, hangi tarihte?

Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile 2021- 2022 Üniversiteler açılacak mı, hangi tarihte?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın sona ermesinin ardından öğrenciler üniversiteler ne zaman açılacak sorusuna yanıt aranıyor. Uzun süredir yüz yüze eğitim alamayan öğrenciler üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi merak ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen YKS sınavının ardından yeni üniversiteye başlayacak olan vatandaşlar ise konuya yönelik araştırmasına hız kazandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son kabine toplantısının ardından üniversitelerin açılma tarihi olarak Eylül ayını işaret etmişti. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile 2021- 2022 Üniversiteler açılacak mı, hangi tarihte?

Üniversitelerin açılma tarihi son günlerde binlerce kişinin gündemine geliyor. Üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS), bu hafta sonu gerçekleşiyor. Üniversiteye yeni başlayacak olanlar ve eğitimlerine devam eden öğrenciler üniversiteler açılacak mı, üniversiteler ne zaman açılacak sorusuna yanıt arıyor. Vaka sayılarındaki azalış sebebiyle pek çok konuda rahatlamaya gidilirken okulların ve üniversitelerin de yeni dönemde yüz yüze eğitime başlayacağı duyuruldu. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile 2021- 2022 Üniversiteler açılacak mı, hangi tarihte?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son kabine toplantısının ardından üniversitelerin 2021-2022 öğretim yılına 13 Eylül'de başlanacağını ve eğitimin yüz yüze olacağını duyurdu.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN KAPANACAK?

2020-2021 eğitim öğretim yılının sonuna gelinmesiyle birlikte okulların kapanış tarihi de araştırma konusu oldu. Üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar gibi 2 Temmuz'da kapanacak. 3 Temmuz-13 Eylül arası üniversiteler için yaz tatili olacak.

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN?

Dolayısıyla Yüksek Öğretim Kurumu'na (YÖK) bağlı üniversitelerde 13 Eylül itibariyle yüz yüze eğitime geçilecek. Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin kayıt işlemleri, 4 Ağustos'ta YKS sonuçlarının açıklanmasını takiben Ağustos ayı içinde tamamlanacak. Öğrencilerin yurt başvuruları ve kayıtları da Ağustos'a kadar tamamlanmış olacak.

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Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile 2021- 2022 Üniversiteler açılacak mı, hangi tarihte?
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