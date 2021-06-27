Üniversitelerin açılma tarihi son günlerde binlerce kişinin gündemine geliyor. Üniversite sınavı olarak da bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS), bu hafta sonu gerçekleşiyor. Üniversiteye yeni başlayacak olanlar ve eğitimlerine devam eden öğrenciler üniversiteler açılacak mı, üniversiteler ne zaman açılacak sorusuna yanıt arıyor. Vaka sayılarındaki azalış sebebiyle pek çok konuda rahatlamaya gidilirken okulların ve üniversitelerin de yeni dönemde yüz yüze eğitime başlayacağı duyuruldu. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK ile 2021- 2022 Üniversiteler açılacak mı, hangi tarihte?