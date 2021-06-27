Üniversiteli Berna Özcan'ın şüpheli ölümü: Otopsi yapılacak...

İzmir'in Bornova ilçesinde ikamet eden Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı öğrencisi 25 yaşındaki Berna Özcan (25) dün akşam arkadaşlarıyla birlikte alkol alıp sohbet etti. Bir süre sonra uyuyan Özcan, sabah saat 07.00 sıralarında fenalaştı.

Arkadaşları durumu hemen 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Genç kız, olay yerine gelen ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Genç kız doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.