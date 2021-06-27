Üniversiteli Berna Özcan'ın şüpheli ölümü: Otopsi yapılacak...

İzmir'in Bornova ilçesinde ikamet eden Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı öğrencisi 25 yaşındaki Berna Özcan (25) dün akşam arkadaşlarıyla birlikte alkol alıp sohbet etti. Bir süre sonra uyuyan Özcan, sabah saat 07.00 sıralarında fenalaştı.
Arkadaşları durumu hemen 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Genç kız, olay yerine gelen ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Genç kız doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Berna Özcan'ın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.
Genç üniversite öğrencisinin ölümünün ilk belirlemelere göre alkolle ilgili olmadığı belirtildi. Özcan'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak. Özcan'ın cansız bedeni savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.