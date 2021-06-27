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Giriş Tarihi: 27.6.2021 17:10 Son Güncelleme: 27.6.2021 17:16

Üniversiteli Berna Özcan'ın şüpheli ölümü: Otopsi yapılacak...

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Üniversiteli Berna Özcan'ın şüpheli ölümü: Otopsi yapılacak...

İzmir'in Bornova ilçesinde arkadaşlarıyla birlikte alkol alıp sohbet eden üniversite öğrencisi 25 yaşındaki Berna Özcan uyuduktan sonra sabah saatlerinde fenalaştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan genç kız doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Özcan’ın ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.

İzmir'in Bornova ilçesinde ikamet eden Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı öğrencisi 25 yaşındaki Berna Özcan (25) dün akşam arkadaşlarıyla birlikte alkol alıp sohbet etti. Bir süre sonra uyuyan Özcan, sabah saat 07.00 sıralarında fenalaştı.

Arkadaşları durumu hemen 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Genç kız, olay yerine gelen ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Genç kız doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Berna Özcan'ın ölümü ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Genç üniversite öğrencisinin ölümünün ilk belirlemelere göre alkolle ilgili olmadığı belirtildi. Özcan'ın kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak. Özcan'ın cansız bedeni savcının yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Üniversiteli Berna Özcan'ın şüpheli ölümü: Otopsi yapılacak...
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