Krzysztof Kieślowski doğum yıl dönümünde unutulmadı! Ünlü yönetmen Krzysztof Kieślowski kimdir, kaç yaşında, nereli ve filmleri nedir?

Modern zamanların en iyi yönetmenleri arasında gösterilen Krzysztof Kieślowski, doğum yıl dönümünde Google tarafından unutlmadı. 27 Haziran 1941 yılında dünyaya gelen Krzysztof Kieślowski, Polonyalı film yönetmeni ve senaryo yazarıdır. Kieślowski, 2002 yılında British Film Institute'ün Sight & Sound dergisinin modern zamanların en iyi on yönetmeni listesinde ikinci sıraya yerleşmiştir.
1996 yılında, 54 yaşında hayatını kaybeden Krzysztof Kieślowski ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bu noktada, Krzysztof Kieślowski kimdir, kaç yaşında ve filmleri neler sorusu, günün en çok merak edilenleri arasında öne çıkıyor.
İşte, Krzysztof Kieślowski kimdir sorusunun yanıtı ve Kieślowski'nin filmleri
Krzysztof Kieślowski, 27 Haziran 1941 yılında dünyaya gelmiştir. Polonyalı film yönetmeni ve senaryo yazarıdır.
Ünlü yönetmen, 13 Mart 1996 yılında, 54 yaşındayken hayatını kaybetmiştir.
En bilinen filmleri Üç Renk üçlemesi (1993–1994), Dekalog (1989) serisi ve Véronique'in İkili Yaşamı (1991) adlı filmidir. Kieślowski kariyeri boyunca Cannes Film Festivali Jüri Ödülü (1988), FIPRESCI Ödülü (1988, 1991) ve Ekümenik Jüri Ödülü (1991); Venedik Film Festivali FIPRESCI Ödülü (1989), Altın Aslan (1993) ve OCIC Ödülü (1993) ve Berlin Uluslararası Film Festivali Gümüş Ayı (1994) dahil olmak üzere sayısız ödül aldı ve 1995 yılında En İyi Yönetmen ve En İyi Yazma dallarında Akademi Ödülü adayı oldu.
Kieślowski, 2002 yılında British Film Institute'ün Sight & Sound dergisinin modern zamanların en iyi on yönetmeni listesinde ikinci sıraya yerleştirildi.