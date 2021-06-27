Yasaklar kalktı mı, ne zaman bitiyor, 1 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı bitti mi sorusuna yanıt aranıyor. Bilindiği üzere, kabine kararları ile sokağa çıkma kısıtlamasında düzenlemeye gidildi. Aşılamanın hız kazanması, koronavirüs vaka sayısının hızla düşmesi ile yasakların biteceği tarih iple çekilmeye başlandı. Bugüne kadar yapılan kısıtlama uygulamasında pazar günlerine münhasır kısıtlamalar devam ediyordu. Son Kabine Toplantısı ile yasaklar ne zaman bitecek sorusu yanıt buldu. Peki Yasaklar kalktı mı, ne zaman bitiyor? Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı ve 1 Temmuz yasaklar kalkıyor mu? İşte yasaklarda son durum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda birçok konunun masaya yatırıldığını ve ele alındığını belirtti. Kalkan yasakları tek tek açıklayan Erdoğan, sokağa çıkma yasağının 1 Temmuz itibarı ile sona ereceğini belirtti.
Yasakların ne zaman biteceği netlik kazandı. 21 Haziran Kabine Toplantısı'nda kalkan yasakları tek tek açıklayan Erdoğan, sokağa çıkma yasağının 1 Temmuz itibarı ile sona ereceğini belirtti.
1 Haziran itibariyle uygulanmaya başlanan kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağı bu hafta da uygulanacak. Söz konusu esnemeler 1 Temmuz'dan sonraki süreçte yürürlüğe girecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararları toplantı sonrası kamuoyuna duyurdu. Buna göre;
-Sokağa çıkma kısıtlamaları(hafta içi, hafta sonu) tümüyle kaldırıldı.
-Şehirler arası seyahat kısıtlamaları toplu ulaşımı kapsayan kurallar kaldırıldı.
-Toplu taşımalarda yaş sınırı kaldırıldı.
-Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçildi.
-HES kodu uygulaması yaygınlaştırılacak, sürdürülecek.
-Müzik kısıtlaması 24.00'e çekildi.