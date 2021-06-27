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Giriş Tarihi: 27.6.2021

Yere düşen silah, cinayete neden oldu

EMİR SOMER EMİR SOMER
Yere düşen silah, cinayete neden oldu
İstanbul'da bir kişi, kayınbiraderi ile tartışırken çantasından çıkardığı silahın yere düşerek ateş alması sonucunda kayınvalidesinin ölümüne yol açtı. İddiaya göre Volkan Yılmaz ve eşi Ebru Yılmaz, çocukları A.Y. ve E.E.Y.'yi Esenler'de yaşayan anneanneleri Mediha Kıs'a bıraktı. Çift önceki gece yarısı çocuklarını almaya gittiklerinde kayınbiraderi S.K.'nın (31) çocukları eve yolladığını öğrendi. Baba Volkan Yılmaz, çocukları geç saatte tek başına eve gönderdiği için S.K. ile kavgaya tutuştu. Kavga sırasında Volkan Yılmaz çantasındaki tabancasını çıkarmak isterken yere düşen tabanca aniden ateş aldı ve çıkan kurşun kayınvalidesi Mediha Kıs'ın çenesine saplandı. Kıs olay yerinde hayatını kaybetti. Kaçan Volkan Yılmaz, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı bağlantı yolunda intihar etmek üzereyken polis tarafından yakalandı.
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Yere düşen silah, cinayete neden oldu
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