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Giriş Tarihi: 27.6.2021 18:31 Son Güncelleme: 27.6.2021 18:31

YKS'den 300 puan üstü için en az kaç net ve doğru yapmak gerekiyor? YKS 300 puan üstü için kaç doğru ve kaç net lazım?

YKS'den 300 puan üstü için en az kaç net ve doğru yapmak gerekiyor? YKS 300 puan üstü için kaç doğru ve kaç net lazım?

Üniversite sınavı olarak da bilinen 2021 YKS sınavı, 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Adaylar, sınava dair bilgi edinme sürecini hızlandırdı. En çok araştırılan konular arasında, 2021 YKS'de 300 puan üzeri almak için en az kaç net gerekli sorusu da geliyor. Peki, YKS'de 300 puan üstü almak için kaç net gerekli? Detaylar haberimizde.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS), 26-27 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Adaylar, son çalışmalarını yaparken sınava yönelik bilgi edinme sürecini de ihmal etmiyor. Araştırılan konular arasında YKS'de 300 puan üstü almak için en az kaç net gerekli sorusu da bulunuyor. Peki, YKS'de 300 puan üzeri almak için kaç net gerekli? İşte detaylar...

YKS'DE BARAJ PUANI KAÇ?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleri ile öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanı ile öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebileceklerdir.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan SAY, SÖZ, EA, DİL puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunmaktadır. Bu adayların SAY, SÖZ, EA, DİL puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları yoktur.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri (Engelli öğrencilerde 100 ve üzeri puan için Bakınız 6. madde.) olması gerekmektedir.

YKS'DE 300 PUAN ÜSTÜ YAPMAK İÇİN KAÇ NET GEREKİYOR?

  • TYT 14,75 net iken, AYT en az 52,5 net üstünde olmalıdır.
  • TYT 18 net iken, AYT en az 50,75 net üstünde olmalıdır.
  • TYT 22,75 net iken, AYT en az 49 net üstünde olmalıdır.
  • TYT 27,5 net iken, AYT en az 47,25 net üstünde olmalıdır.
  • TYT 36,5 net iken, AYT en az 45,5 net üstünde olmalıdır.
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YKS'den 300 puan üstü için en az kaç net ve doğru yapmak gerekiyor? YKS 300 puan üstü için kaç doğru ve kaç net lazım?
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