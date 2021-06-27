ÖSYM tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu bugün başladı. İyi bir üniversitede eğitim görmek isteyenler YKS soruları ile ilgili yorumları es geçmezken YKS zor muydu, kolay mıydı, YKS soru yorumları nasıl araştırması yapıyor. Her sene olduğu gibi bu senede birbirinden farklı sorular gelmesi sınava giren adayların sosyal medya hesaplarında yorumlaşmasına sebep oldu. Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde 20, temel matematik testinde 40, fen bilimleri testinde 20 olmak üzere toplam 120 sorunun yöneltildiği TYT sınavı 135 dakika sürdü. Peki YKS TYT sınav soruları zor muydu, kolay mıydı? İşte 2021 YKS soruları yorumları
Her sene üniversite hayallerini gerçekleştirmek için düzenlenen üniversite sınavının ilk ayağı olan YKS TYT'ye Türkiye'de 81 il ve KKTC Lefkoşa Sınav Merkezi dahil 2 buçuk milyon aday girdi. Bu kapsamda, saat 10.15'te başlayan TYT'de adaylar, soruları yanıtlamak için 165 dakika süre kullandı. YKS sonrası sosyal medyada TYT ile ilgili yorumlarda gelmeye başladı. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan YKS soruları yorumları şöyle;
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Zeki çevik ahlaklı
@hasbel_keder
Yks tayfa turkce sorulari cok zordu dicek simdiden yaziyim
Can Average Enjoyer
@canyenidir
Sınav çok iyi geçti ilk 30 dakikada tüm soruları yaptım çıktım çalışsaydınız #YKS #yks2021
sedanur arar
@Sedararr4
Bir kaç saat sonra kesin herkes paragraflardan şikayet edecek bak demedi demeyin #yks2021
frankie.
@painofrankie
Sınavdan çıkan herkese geçmiş olsun. Emeklerinizin karşılığını alırsınız inşallah. Bu sınav kötü bile geçtiyse unutmaya çalışın çünkü lisans okumak istiyorsanız sizin için AYT çok önemli. Tekrardan geçmiş olsun. #yks2021
Erennn
@_theren
YKS'ye gireceğiz TYT'den kork TYT'ye girdik problemlerden kork paragraflardan kork hadi onları geçtik AYT'ye girdik bu sefer mat 2 den kork edebiyattan kork kork kork ne lan bu kork #yks2021
ÖSYM CAPS
@osymcapss
Türkçe sorularını Ahmet Mithat Efendi hazırlamış gibiydi. #yks2021
Calo
@haymaniaplus
Türkçede niye sürekli 2 şık arasında kaldım ya
#yks2021
@iam_elfi
Agalar sınav twiti atmak için geldim atıp geri gitçem #yks2021
Boşver Kübra
@bosverrkubra
#yks2021 yanlışlıkla üni kazandım galiba o ne güzel sınavdı öyle yiğidim
Rumeysa ÇELEBİ
Eleyici bir sınavdı ve galiba elenenler arasında ben de varım #yks2021
aurora
@yaarennkoca
akışı bozan cümle neydi nokur biri söylesin ya #yks2021
scofield
@tinercimayki
matematik netim dolardan daha düsük gelicek galiba #yks2021 #tyt2021 #yks21
Ayça
@withyazgi
fen hariç süper geçti bu kadar kolay beklemiyodum #yks2021
irem
@merilozoff
sınavdan çıktım eve gidiyorm cerrahpasa garanti bu arada
#yks2021
mery
@merymerss
sosyal çok basitti valla laf ettim 3 4 senelik bilgilerimle çözdüm bilgiye de gerek yoktu aslında ya da ben salladım #yks2021
SUAT
@suatuncer
Turkce gecen senelere oranla nispeten daha kolaydi paragraflar normaldi yani bir KPSS degil. Ama Matematik, MSÜ sorulari gibi gorsellere ve uzun sorulara yer verildi. Yani sure yetmiyordu hicbir şekil dhhdhd
#tyt2021 #yks2021
ezgi
@ezgiiucaar
sınavım o kadar iyi geçti ki yarınkine girmeme gerek bile yok kesin geliyor veterinerlik sonunda aldık emeklerimizin karşılığını #yks2021 #şükürmoment
yusuflazmik retikulum
@ysufozttr
Türkçeyi baya güncellemişler geçen yıldan çok daha kolaydı
#yks2021
ceyMTereyağıTropik içecek
@ceydssrt
Herkes soruların oyalayıcı oldupunu söylüyor ya zaten az zaman veriyorsunuz bari şunu yapmayın of neyse oyalayıcıysa herkese oyalayıcı diyeceğim de öyle olmuyor işte #yks2021
YKS TYT sınav yorumları geldikçe haberimize eklenecektir…
2021 YKS soruları, cevapları, sınavdan sonra ÖSYM AİS sayfasında ve ÖSYM'nin resmi web sitesinde yayınlanacak. AİS sayfasında tüm sorular belirli bir süre içinde gösterilirken, ÖSYM'nin web sitesinde soruların sadece yüzde 10'u gösterilecek.
TYT , 26 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.
AYT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.
YDT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.
Sorular zor falan değildi yaşıtlarım. Çalışsaydınız. Absürd hiçbir soru yoktu
Din kültürü oyle zordu ki uhud savaşında tepeyi terk eden okçular bile çözemezdi..
Matematik soruları rezaletti çalışan 35 40 arası net yapardı.
O kadar yazar eser ezberledim ya bari birtane çıksaydı
sandığımdan daha kolaydı çok şükür