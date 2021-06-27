YKS YDT sınav soruları ve cevapları! 2021 ÖSYM YKS Türkçe, Matematik, Fen, Coğrafya, Din sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı mı?

YKS YDT SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yaklaşık iki buçuk öğrencinin katıldığı YKS sınavları bugün yapılan AYT-YDT oturumlarıyla tamamlanacak. 2021 YKS sınavlarının sona ermesinin ardından veliler ve öğrenciler sınav sorularını merak etmeye başladı. ÖSYM'nin 2021-YKS soruları ve cevap anahtarını gün içerisinde yayımlaması bekleniyor.

YKS YDT SINAV SORULARI VE CEVAPLARI! 2021 ÖSYM YKS TÜRKÇE, MATEMATİK, FEN, COĞRAFYA, DİN SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI KİTAPÇIĞI YAYINLANDI MI?

2021 YKS 26 Haziran'da ve 27 Haziran'da 3 oturum şeklinde gerçekleştirilecek. 27 Haziran Pazar günü yapılacak olan son oturumun ardından soruların bir bölümünün erişime açılması bekleniyor.

YDT SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) de 27 Haziran'da 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.