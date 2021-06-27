YKS YDT SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yaklaşık iki buçuk öğrencinin katıldığı YKS sınavları bugün yapılan AYT-YDT oturumlarıyla tamamlanacak. 2021 YKS sınavlarının sona ermesinin ardından veliler ve öğrenciler sınav sorularını merak etmeye başladı. ÖSYM'nin 2021-YKS soruları ve cevap anahtarıyla beraber YDT Yabancı Dil Testi İngilizce, Almanca, Rusça ve Fransızca sorularının cevaplarının içerisinde yayımlaması bekleniyor.

YKS YDT SINAV SORULARI VE CEVAPLARI! YABANCI DİL TESTİ (YDT) SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

2021 YKS 26 Haziran'da ve 27 Haziran'da 3 oturum şeklinde gerçekleştirilecek. 27 Haziran Pazar günü yapılacak olan son oturumun ardından soruların bir bölümünün erişime açılması bekleniyor.

YDT SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) de 27 Haziran'da 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.