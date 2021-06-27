YKS YDT sınav soruları ve cevapları açıklandı mı, Yabancı Dil Testi (YDT) soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak sorusuna yanıt aranıyor. Üniversite sınavının son ayağı olan Yabancı Dil Testi sınavı saat 15.45'te başlayacak. Toplamda adaylara 120 dakika süre verilirken YDT soruları ve cevapları yayınlanıp yayınlanmadığı sınav bitiminde yayınlanması beklenecek. Peki 2021 ÖSYM YKS İngilizce, Almanca, Rusça ve Fransızca sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı mı, Yabancı Dil Testi (YDT) soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte, 2021 YKS YDT sınav soruları ve cevapları
Yaklaşık iki buçuk öğrencinin katıldığı YKS sınavları bugün yapılan AYT-YDT oturumlarıyla tamamlanacak. 2021 YKS sınavlarının sona ermesinin ardından veliler ve öğrenciler sınav sorularını merak etmeye başladı. ÖSYM'nin 2021-YKS soruları ve cevap anahtarıyla beraber YDT Yabancı Dil Testi İngilizce, Almanca, Rusça ve Fransızca sorularının cevaplarının içerisinde yayımlaması bekleniyor.
2021 YKS 26 Haziran'da ve 27 Haziran'da 3 oturum şeklinde gerçekleştirilecek. 27 Haziran Pazar günü yapılacak olan son oturumun ardından soruların bir bölümünün erişime açılması bekleniyor.
Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) de 27 Haziran'da 15.45'te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.
Adaylara TYT'de 120 soru için 135 dakika, AYT'de 160 soru için 180 dakika, YDT'de 80 soru için 120 dakika süre verilecek.
TYT , 26 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecektir.
AYT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.
YDT, 27 Haziran'da yapılacak. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.
YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.