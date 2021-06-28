1 Temmuz sonrası kamu mesai saatleri değişiyor mu, kamuda esnek çalışma bitiyor mu? Kamu çalışma saatleri kaç oldu?

1 Temmuz sonrasına ilişkin kararları içeren İçişleri Bakanlığı Genelgesi dün yayınlandı. Genelge kapsamında yer alan kararların ardından milyonlarca memur ve kamu çalışanı 1 Temmuz sonrası kamu mesai saatleri değişiyor mu, kamuda esnek çalışma bitiyor mu diye araştırıyor. Devlet dairelerinde işi olanlar, kamu çalışma saatleri kaç oldu diye araştırıyor. İşte, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile güncel kamu çalışma saatleri.

KAMUDA ESNEK ÇALIŞMA BİTİYOR MU?

27 Nisan itibariyle yürürlüğe giren kamuda esnek çalışma süreci son buluyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında kamu mesai saatlerinde düzenlemeye gidilmişti. Bu kapsamda devlet daireleri 10:00-16:00 saatleri arasında uzaktan ya da dönüşümlü olarak faaliyet gösteriyordu. Bu sistem 1 Temmuz itibariyle son bulacak, normal mesai düzenine dönülecek.