18 yaşından küçük çocuklara satılıyordu! Aileler şikayetçi olunca suçüstü yapıldı!

İstanbul Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü Polisleri; Ataşehir İlçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan lüks bir sitenin içerisinde ikamet eden ailelerin yaşları 18'den küçük olan çocuklarına alkol ve kaçak sigara satışı yapıldığı şikayeti üzerine harekete geçti.

Lüks sitenin içerisindeki ihbara konu iş yeri ve deposunda yapılan aramalarda; bin 194 şişe bandrolsüz içki ve 123 paket bandrolsüz kaçak sigara ile kaçak puro ele geçirildi. İş yerinin sahibi E.M.O. isimli şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan ötürü yasal işlem yapıldı. İş yeri sahibi işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.