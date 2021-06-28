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Giriş Tarihi: 28.6.2021 21:41

18 yaşından küçük çocuklara satılıyordu! Aileler şikayetçi olunca suçüstü yapıldı!

EMİR SOMER EMİR SOMER
18 yaşından küçük çocuklara satılıyordu! Aileler şikayetçi olunca suçüstü yapıldı!

İstanbul’da lüks bir sitede 18 yaşından küçük çocuklara içki ve sigara satışı yapılan bir iş yerinde bin 194 şişe bandrolsüz içki ve 123 paket bandrolsüz kaçak sigara ve kaçak puro ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü Polisleri; Ataşehir İlçesi Atatürk Mahallesi'nde bulunan lüks bir sitenin içerisinde ikamet eden ailelerin yaşları 18'den küçük olan çocuklarına alkol ve kaçak sigara satışı yapıldığı şikayeti üzerine harekete geçti.

Lüks sitenin içerisindeki ihbara konu iş yeri ve deposunda yapılan aramalarda; bin 194 şişe bandrolsüz içki ve 123 paket bandrolsüz kaçak sigara ile kaçak puro ele geçirildi. İş yerinin sahibi E.M.O. isimli şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçundan ötürü yasal işlem yapıldı. İş yeri sahibi işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
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18 yaşından küçük çocuklara satılıyordu! Aileler şikayetçi olunca suçüstü yapıldı!
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