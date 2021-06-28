2 aydır aranan cinayet zanlısı yurt dışına kaçarken yakalandı

Kocaeli Gebze İlçesinde 28 Nisan 2021 günü meydana gelen olayda, kamyoneti ile seyir halinde olan Ömer A, aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan Aykut Bilici'yi otomobili ile seyir halindeyken gördü. Bunun üzerine hızını arttıran ve Bilici'nin kullandığı otomobilin önünü kesen Ömer A. üzerinde taşıdığı silahı çıkartarak 2 el ateş açtı. Otombilden inen ve kaçmaya çalışan Aykut Bilici'nin üzerine 3 el daha ateş açan ve yaralayan Ömer A. olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Bilici, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

EDİRNE'DE YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri ve Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olayı gerçekleştiren Ömer A'nın yakalanması amacıyla yapmış oldukları araştırmalar sonucu zanlının yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu ve Edirne olduğuna dair bilgilere ulaşıldı. Ulaşılan bilgiler doğrultusunda çalışma başlatan Kocaeli Polisi, şüpheliyi yurt dışına çıkmak isterken yakaladı. Gözaltına alınan ve Kocaeli'ne getirilen katil zanlısı Ömer A. tamamlanan işlemleri sonrasında sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklandı.