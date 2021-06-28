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Giriş Tarihi: 28.6.2021 10:36

Adana’da sahte içki operasyonu

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Adana’da sahte içki operasyonu

Adana polisi Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden 17 kişinin zehirlenip 6’sının hayatını kaybetmesi üzerine harekete geçti. Bir evin deposuna düzenlenen operasyonda bin 265 litre sahte içki ele geçirildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesinde içki imalathanesine dönüştürüldüğü belirlenen bir evin deposuna operasyon düzenledi.

Depoda yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere bin 265 litre sahte içki ele geçirildi. Öte yandan ekipler polis kontrol noktasında durdurulan şüpheli araçlarda yapılan aramalarda ise 3 bin 500 paket kaçak sigara, 240 kilogram kaçak nargile tütünü ile değişik markalara ait 50 şişe kaçak içki ele geçirildi. Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.

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Adana’da sahte içki operasyonu
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