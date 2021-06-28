AFAD ekiplerinin en zor görevi! 22 yaşındaki stajyer kadın öğretmen...

Çarpışmanın etkisi ile savrulan S.Y.'nin kullandığı araç kavşakta bulunan elektrik direğine çarptıktan sonra yan yatarak durabildi. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda polis, sağlık ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.