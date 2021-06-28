Alevler orman işçisini şehit etti

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki İçmeler bölgesinde, dün 10.30 sıralarında yerleşim yerlerine yakın bir noktada orman yangını çıktı. Hızla yayılan alevlere, ekipler 10 helikopter, 7 ilk müdahale aracı, 6 dozer, 78 arazöz ve 328 personelle müdahale etti. Sarp arazi alevleri kontrol etmeyi güçleştirirken, dumanlar ilçe merkezine kadar yayıldı. Ekipler, yangın bölgesine yakın yol ve yerleşim alanlarında da önlem alarak vatandaşları uzaklaştırdı. Polis lojmanları ile bazı otellerin lojmanları tedbir amaçlı boşaltıldı.





İKİ ÇOCUK BABASIYDI

Yangına ilk müdahale eden gruplardan, Beldibi Yangın Söndürme Ekibi'nde yer alan 6 orman işçisi, rüzgârın bir anda ters dönmesiyle alevler arasında kaldı. 5 işçi kaçmayı başarırken, alevlerin arasında kalan 2 çocuk babası 38 yaşındaki Görkem Hasdemir, hayatını kaybetti. Hasdemir'in çalışma arkadaşları da cenazenin gönderilişi sırasında gözyaşı döktü. Yangına giden itfaiye aracının bir otomobille çarpışması sonucu, 3 itfaiye eri ile otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yangın, 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.



PAKDEMİRLİ'DEN TEPKİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yangın Yönetim Merkezi'nde çalışmaları takip etti. Pakdemirli, "Maalesef her yangında olduğu gibi bu yangında da sadece iktidar karşıtlığı için 'Yine buraya otel yapılacak' gibi söylemler yayıldı. Ben bunları söyleyenleri, bir şehidimizin olduğu bugünde Allah'a havale ediyorum. İlk fırsatta buralara tekrar dikim yapacağız" dedi. Öte yandan Bozburun'daki çekek alanında, 35 metrelik bir yatta çıkan yangın, çevredeki 3 yata daha sıçradı. Yatlardan ikisi tamamen yandı. Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Göveçli Mahallesi'nde ise ormanlık alanda çıkan yangın 4 helikopterin de müdahalesiyle 2.5 saatte kontrol altına alındı.