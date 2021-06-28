Antalya Havalimanı 100 bin yolcu barajını aştı

Aşılanmanın artmasına paralel esnetilen yasaklarla birlikte turizm ve havacılık sektöründe yaşanan hareketlilik istatistiklere yansımaya devam ediyor. İstanbul Havalimanı'nın ardından özellikle Rusya'nın Federasyonu Hükümeti'nin Türkiye'ye uyguladığı uçuş yasağını kaldırmasıyla birlikte Antalya Havalimanı'nda salgının başlangıcından beri ilk kez 100 bin yolcu barajını aştı.

BİR GÜNDE 103 BİN YOLCU

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hüseyin Keskin twitter hesabından yaptığı paylaşımda Antalya Havalimanı'nın 26 Haziran 2021 Cumartesi günü pandemi başlangıcından bu güne ilk kez 100 bin yolcu barajı aşıldığını belirterek "İç hatlarda 16.836, dış hatlarda 86.829 olmak üzere toplam 103.665 yolcuya hizmet verildi. Aynı gün, iniş-kalkış yapan uçak sayısı ise 664 oldu." dedi.

Salgının başlangıcından beri ilk kez 18 Haziran'da bir günde 100 binin üzerinde yolcuya hizmet veren İstanbul Havalimanı ise 25, 26 ve 27 Haziran tarihlerinde günlük 100 bininin üzeri yolcuya ev sahipliği yaparak salgın döneminin en yoğun günlerini yaşamaya başladı