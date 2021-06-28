Arkadaşını eşiyle yüzleştirdi, aldatıldığını öğrenince boğazını keserek öldürdü

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesinde geçtiğimiz Cumartesi akşamı çevredeki vatandaşlar boş arazide kanlar içerisinde yatan bir kişinin olduğu yönünde polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye giden polis, yapılan kontrollerde boğazı kesilip, vücudunun çeşitli yerlerden bıçaklanarak öldürülmüş kişinin Suriye uyruklu Abdullah Mansur El Kaddas'a ait olduğunu belirledi. Cinayetinde cesedin bulunmasından 4 saat kadar önce gerçekleştirildiği tespit edildi.

SURİYE'YE KAÇMAK ÜZEREYKEN YAKALANDILAR

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın şüphelisinin yakınlardaki ahırda çalışan El Kaddas'ın iş arkadaşı Suriye Uyruklu Kusay El Yasin olduğunu tespit etti. Polis Kusay El Yasin'in eşi Eyfa El Yasin, yengesi ve yengesinin çocuğu ile birlikte bir araç ile Suriye sınırına doğru kaçmakta olduğunu belirleyerek Hatay emniyeti ile irtibata geçti. Şüpheli El Yasin ve ailesi Reyhanlı yolu üzerinde Belen İlçe Emniyet ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

TELEFONUNDA FOTOĞRAFI GÖRÜNCE YÜZLEŞTİRMİŞ

Sorgulanmak üzere Konya'ya getirilen katil zanlısının olaydan bir gün önce arkadaşı El Kaddas'ın telefonuna bakarken eşinin fotoğrafını fark etti. Panik yapan El Kaddas telefonu alıp, hızla arkadaşının yanından uzaklaştı. Arkadaşının odasına giderek telefonu bulan El Yasin, telefon şifresinin eşinin ismi olduğunu fark etti. Telefonda arkadaşının eşiyle birlikte yazışmalarını gören katil zanlısı, aldatıldığını anlayıp El Kaddas'ı eşiyle yüzleştirmek istedi. Bir yakınının aracılığı ile El Yasin'in evine gelen El Kaddas, inkar etmek istese de ilişkilerinin ortaya çıkması üzerine El Yasin tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

EŞİNİ İNFAZ İÇİN SURİYE'YE GETİRİYORMUŞ

Katil zanlısının olaydan sonra Suriye'ye gitmek isteme sebebi de ortaya çıktı. El Yasin'in töre gereği infaz edilmesi için eşini Suriye'deki ailesinin yanına götürmeye çalıştığı belirtildi Öldürülen El Kaddas'ın ailesinin ise El Yasin'den şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Emniyetteki ifadesinde, 'Eşimle ilişkisini ispatladım. Yüzleştirdim öldürdüm' dediği öğrenilen Kusay El Yasin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da 'İçim rahatladı' dedi. El Yasin çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.