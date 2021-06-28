Bahçelievler’de midibüs yoldan çıktı, 5 yaralı

Kaza, gece 02.45 sıralarında Bahçelievler
D-100 Karayolu'ndan Şirinevler
'e ayrılan sapakta meydana geldi. D-100 Karayolu'ndan Şirinevler ayrımına girmeye çalıştığı sırada sürücünün kontrolünden çıkan 34 CAJ 342 plakalı bir seyahat firmasına ait midibüs yeşil alana girdi. 5 kişi yaralandı.
5 KİŞİ YARALANDI
Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 5 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yeşil alana giren midibüs, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılarak otoparka çekildi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.