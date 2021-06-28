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Giriş Tarihi: 29.6.2021 03:49

Bahçelievler’de midibüs yoldan çıktı, 5 yaralı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Bahçelievler’de midibüs yoldan çıktı, 5 yaralı

Bahçelievler D-100 Karayolu’nda bir seyahat firmasına ait midibüs sürücüsünün kontrolünden çıkarak  yol ayrımında bulunan yeşil alana girdi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece 02.45 sıralarında Bahçelievler D-100 Karayolu'ndan Şirinevler'e ayrılan sapakta meydana geldi. D-100 Karayolu'ndan Şirinevler ayrımına girmeye çalıştığı sırada sürücünün kontrolünden çıkan 34 CAJ 342 plakalı bir seyahat firmasına ait midibüs yeşil alana girdi. 5 kişi yaralandı.

5 KİŞİ YARALANDI
Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 5 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yeşil alana giren midibüs, vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılarak otoparka çekildi. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.
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Bahçelievler’de midibüs yoldan çıktı, 5 yaralı
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