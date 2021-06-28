BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı! Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? (29 Haziran-2 Temmuz)

Yeni haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlandı. Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak olan indirimli ürünler tüketicilerin beğenisine sunulacak. Bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde; drone, buharlı ütü, ışıklı scooter, el blenderi, kahve ve baharat öğütücü gibi pek çok alandan pek çok ürün yer alıyor. Bu başlık altından BİM aktüel ürünler tam listesine ulaşabilir, sizlere en yakın market zincirini ziyaret ederek alışveriş yapabilirsiniz.

Merakla beklenen BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı. Bu hafta Salı ve Cuma günleri raflarda yerini alacak olan ürünler tüketiciler tarafından merak ediliyor. BİM aktüel ürünler listesinde; beyaz cam ankastre set, ütü, şarjlı el süpürgesi, akıllı saat gibi ürünler yer alırken aynı zamanda yiyecek ve içecek ürünleri ile temizlik ve kozmetik ürünlerinde de çeşitlilik ve indirim olacak. İşte BİM 29 Haziran-2 Temmuz 2021 aktüel ürünler tam listesi.