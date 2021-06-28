Bizimkiler’in Cemil’i Uğurtan Sayıner vefat etti

Türk televizyonuna damga vuran ve 1989- 2002 yılları arasında yayınlanan 'Bizimkiler' dizisinde Cemil karakterine hayat veren tiyatro sanatçısı Uğurtan Sayıner 77 yaşında yaşamını yitirdi. Uğurtan Sayıner, yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı dün akşam saatlerinde İzmir
Karşıyaka'daki evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Sayıner'in ev arkadaşı tiyatro oyuncusu Osman Cavcı
, Sayıner'in vefatından dolayı büyük üzüntü duyduklarını, cenaze işlemleri için yakınlarının İzmir'e gelmesini beklediklerini söyledi. Sayıner ileri yaşla beraber, yeme bozukluğu ve sıvı elektrolit dengesizliği sebebiyle geçen yıl İzmir Eşrefpaşa Hastanesi'nde tedavi görmüş, sağlığına kavuşması sonrası taburcu edilmişti. İktisat fakültesi mezunu olan Sayıner, 1962 yılında sanat hayatına tiyatro ile başlamıştı. Çok sayıda tiyatro, sinema ve televizyon dizisinde rol alan Sayıner, Bizimkiler dizisinde canlandırdığı "Cemil" karakteriyle zirveye çıkmıştı.