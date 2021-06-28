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Giriş Tarihi: 28.6.2021 11:19

Bodrum katında imal etti! Satışa hazır halde ele geçirildiler!

EMİR SOMER EMİR SOMER
Bodrum katında imal etti! Satışa hazır halde ele geçirildiler!

İstanbul’da “Merdiven Altı” olarak adlandırılan sağlıksız koşullarda sahte içki imal eden bir kişi yakalandı. Satışa hazır hale getirilmiş içkiler ele geçirildi.

İstanbul Polisi; Avcılar İlçesi'ne bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan bir adresin bodrum katında sahte içki imalatı yapıldığını tespit etti. Yoğun bir şekilde alkol kokusu gelen adreste yapılan aramalarda; 16 adet satışa hazır halde bir litrelik içki şişesi, 110 adet boş içki şişesi, 161 adet içki şişesi kapağı, 82 adet bandrol kağıdı, 14 adet 20 litrelik boş alkol bidonu, bir adet 20 litrelik dolu alkol bidonu ele geçirildi. Türkmenistan uyruklu A.K. (25) isimli şüpheli gözaltına alındı.

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Bodrum katında imal etti! Satışa hazır halde ele geçirildiler!
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