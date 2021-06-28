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Giriş Tarihi: 28.6.2021 21:38 Son Güncelleme: 28.6.2021 21:43

Boyaya bırakılan aracı çaldılar! Üç kişi gözaltına alındı!

EMİR SOMER EMİR SOMER
Boyaya bırakılan aracı çaldılar! Üç kişi gözaltına alındı!

İstanbul’da çalıştıkları oto boyama servisine bırakılan aracı çalan ve motor şase numarasını değiştiren iki kişi yakalandı.

İstanbul'da mağdur C.Ö., aracını tamir için Tuzla İlçesi'nde bulunan bir oto boyama servisine bıraktı. İddialara göre; servis çalışanları Y.B. ve İ.B., C.Ö.'nün aracını çaldı ve aracın motor şase bilgilerini M.E. isimli bir başka kişiye ait iş yerinde değiştirdi.

Üç şüpheli de yakalandı. Y.B. ve İ.B. isimli şüphelilerin Tuzla İlçesi'ndeki ikametlerinde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, 31 mermi ve bir av tüfeği ele geçirildi. "Oto Hırsızlığı" ile "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarından ötürü adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.B., "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. M.E. ve Y.B. isimli şüpheliler ise tutuklandı.

Boyaya bırakılan aracı çaldılar! Üç kişi gözaltına alındı! | Video

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