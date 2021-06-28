Bursa’da feci ölüm

Bursa'nın Osmangazi'ye bağlı Sakarya Mahallesinde eski bir binanın yıkımını yapan ekskavatör operatörü İ.A., makinenin etrafında yıkım çalışmalarına yardım eden ve inşaat sahasını sulayan 30 yaşındaki Yunus Emre Koçdemir'i fark etmedi. Ekskavatörün manevra yaptığı esnada arkasında bulunan Koçdemir, yan binanın duvarıyla iş makinesi arasında kalarak feci şekilde can verdi.

CANSIZ YATARKEN GÖRÜNCE BAYILDI

İddialara göre İş Makinesi operatörü, İ. A., Yunus emre Koçdemir'in sıkıştığını fark etmeden yıkım çalışmasına bir süre daha devam etti. Çevredeki vatandaşların uyarması üzerine iş makinesinden inen İ.A. Koçdemir'in cansız bedeni ile karşılaşınca fenalaşarak bayıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, Koçdemir'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Bursa Adlî Tıp Kurumu kaldırıldı. Operatör İ.A. ise ifadesi alınmak üzere karakola gözaltına alındı.

İŞ MAKİNESİNİN SAHİBİNİN OĞLU ÇIKTI

Koçdemir'in ölüm haberini alan yakınları olay yerine geldiğinde acı bir detay daha ortaya çıktı. Binanın yıkımını yapan ve öperatör İ.A'nın kullandığı iş makinesinin sahibinin, ölen Yunus Emre Koçdemir'in babası Yaşar Koçdemir olduğu öğrenildi.