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Giriş Tarihi: 28.6.2021 20:01

Bursa'da korkunç kaza! Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

İHA
Bursa'da korkunç kaza! Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaşamını yitirdi.

Bursa'daki kaza saat 17.15 sıralarında Karacabey Boğaz yolu üzerinde meydana geldi. Boğazköy istikametinden ilçe merkezine seyreden Hidayet Y. (43) idaresindeki 16 DF 235 plakalı otomobil karşı yönden gelen Halit Durmuş'un (55) kullandığı plakasız motosiklet ile kafa kafaya çarpıştı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet yol kenarına savrulurken, motosiklet sürücüsü Halit Durmuş, olay yerinde feci şekilde can verdi. Kaza sonrası motosiklet hurdaya dönerken, otomobilde de büyük hasar oluştu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olay yeri incelemesinin ardından, Halit Durmuş'un cenazesi Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Hidayet Y. gözaltına alınırken, polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
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Bursa'da korkunç kaza! Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü
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