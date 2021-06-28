Türkiye'de 48 milyonun üzerinde vatandaş, koronavirüsle mücadele kapsamında tek ya da iki doz aşısını tamamladı. Aşı olan ve aşının koruma süresini merak eden pek çok kişi, Covid-19 aşısı olduktan sonra hastalığa karşı ne kadar süre korunacağım diye merak ediyor. Tek doz aşı ne kadar etkili, virüsle mücadelede aşı ne kadar korur diye araştırılıyor.

AŞI NE KADAR KORUR?

Toplum sağlığını korumak ve koronavirüs salgınını en az hasarla atlatabilmek amacıyla dünya genelinde pek çok ülkede aşılama faaliyetlerine başlandı. Toplumsal bağışıklık kazanmak üzere ülkemizde aşılama faaliyetleri hızla devam ediyor. Koronavirüs aşıları, hastalığın daha hafif seyretmesini ve vücutta bırakacağı hasarın önlenmesini sağlıyor. Yapılan çalışmalar, Sinovac aşısının yüzde 83,5; Biontech aşısının ise yüzde 96 etkili olduğunu gösteriyor.