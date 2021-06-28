Düğün konvoyunu görünce yola atladılar! Para beklerken hayatlarının şokunu yaşadılar!



ŞİKAYETÇİ OLACAKLAR

Saldırıya uğrayan Emin Ertörer, "Arkadaşlarla birlikte mesire alanında oturuyorduk. Eve gitmeye hazırlanırken gelin arabasını gördük. Adettendir diyerek harçlık almak için önünü kesmek istedik. Bir kişi araçtan inip bana saldırdı. Arkadan birisi gelip kafama sert bir şekilde yumruk attı. Sonra diğerleri de araçtan inerek bize saldırdı. Şikayetçi olabilmek için görüntü almaya çalıştık. Sonra bize tekrar saldırdılar. Oğuzhan arkadaşımız kafasından yaralandı. Böyle olacağını bilseydik adet demek aracın önünü kesmezdik. Bundan sonra da bir daha gelin arabasının önünü kesmeyiz" dedi.